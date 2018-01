Feketében tiltakoznak a zaklatások ellen a színésznők a Golden Globe díjátadóján

Gal Gadot, Saoirse Ronan, Mary J. Blige és Allison Janney is feketében megy a vasárnapi Golden Globe-díjátadó gálára, hogy jelezze szolidaritását a nők munkahelyi szexuális zaklatása ellen szerveződött Timeís Up! (Az idő lejárt!) mozgalommal, amelyet hétfőn indítottak a hollywoodi filmipar befolyásos női szereplői.



Blige kedden a Palm Springs-i Nemzetközi Filmfesztiválon mondta el, hogy ő is az áldozatok között van, a részleteket azonban nem akarja megosztani a nyilvánossággal. Ugyanakkor kiáll azon nők mellett, akiket szexuálisan bántalmaztak.



A színésznő, akit Golden Globe-díjra jelöltek a Mudbound című filmben nyújtott játékáért, hozzáfűzte: fontosnak tartja a most indult kampányt és a Globe-gálára tervezett feketeruhás tiltakozást, mert azoknak is támogatást nyújt, azok nevében is szól, akik nem tartoznak a hollywoodi filmgyártáshoz vagy a zeneiparhoz.



A Wonder Woman főszereplőjeként Palm Springsben díjazott Gal Gadot szintén fekete ruhát választ a vasárnapi Los Angeles-i díjátadóra, és Allison Janney is bejelentette, hogy feketében megy a ceremóniára. "Szerintem ez nagyon hatásos lesz" - mondta a tiltakozásról Az Én, Tonya című film mellékszereplőjeként Golden Globe-díjra esélyes színésznő.



A Lady Bird című film főszereplőjeként Golden Globe-díjra jelölt Saoirse Ronan elárulta, hogy egy barátnőjével érkezik a gálára, és mindketten feketében lesznek.



Az Oscar-díjas Holly Hunter azt hangsúlyozta, hogy itt az ideje a szolidaritás megnyilvánulásának. Az egységes, közös fellépésnek komoly ereje van - mondta a Rögtönzött szerelem színésznője.