Feladja a játékot a Survivor egyik versenyzője

A Buwaya törzs tagjai szavazáson úgy ítélték meg, hogy Ferinek köszönhetik legtöbb győzelmüket. Ám amíg Iliász Ferire tette a voksát, Feri Iliásszal szemben már nem volt ilyen gentleman – ennek is köszönhette nyereségét. A törzs vezetője a jutalmul felkínált fogmosással, fürdőzéssel egybekötött vacsorára Alexandrát, Adriennt és Barbit vitte magával. Ez komoly feszültséget szült, hiszen a többség Iliászt is érdemesnek tartotta rá, aki maga is megorrolt emiatt Ferire.Az Ibon törzs tagjai nem hittek Zolinak, aki tálcán kínálta nekik Tamás fejét. A legtöbb szavazatot Lilla kapta, így ő távozott. Láthatóan Benedeket és Klaudiát sújtotta le a legjobban barátjuk elvesztése, holott ők is rá szavaztak. Zoli kénytelen belátni, hogy a csapat összekovácsolására irányuló törekvései végleg kudarcot vallottak. Saját árulásán túl talán már csak a többiek árulása miatt szenved jobban.Hiába a szervezettség, a nélkülözést és az éhezést a Buwaya tagjai is nehezen viselik. Bálint leginkább Iliászon vezeti le a dühét. Az indulatokat csak tetőzi a zsákmányszerzés, amely az eddigi egyik legkeményebb próbatétel elé állítja a versenyzőket. Olyannyira, hogy valaki fel is adja és önként hazautazik a Fülöp-szigetekről. De hogy ki lesz az, aki önszántából lemond a 20 millióról, az csak ama esti adásból derül ki…Survivor az RTL Klubon, pénteken 18.55-től!