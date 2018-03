Feladta magát a férfi, akinek cigarettáját egy orangután szívta el

"Sajnálom a történteket, és bocsánatot kérek az állatkert vezetésétől, az indonéziai emberektől, főleg a bandungiaktól és minden állatszerető embertől. Szívből bánom a tettemet" - mondta a férfi, akit csak DJ mongrammal azonosítottak a hatóságok.A 27 éves férfi március 4-én, egy vasárnapi napon látogatott feleségével és gyermekeivel a bandungi állatkertbe, ahol az orangutánok kifutójánál rágyújtott egy cigarettára. Elmondása szerint a majom odament hozzá, és felemelte a kezét, mintha a cigarettát kérte volna, ő pedig odadobta neki. A cigarettázó, Ozon nevű orangutánról videó is készült , amely felkerült a világhálóra, széles körű felháborodást okozva.A jávai állatkert feljelentette a videón látható férfit, és követelte a rendőrségtől a letartóztatását.DJ önként jelentkezett pénteken a bandungi állatkert igazgatóságánál, hogy bocsánatot kérjen, majd a rendőrségre is elment, ahol kihallgatták. A rendőrfőnök megállapította, hogy a férfi megsértette az állatkínzást tiltó jogszabályokat - amiért akár három hónap börtönt is kaphat -, de egyelőre nem tartóztatták le.A rendőrfőnök szerint azonban komolyan veszik az ügyet. Utalt arra, hogy egy hasonló, tavalyi esetben is eljárást indítottak az elkövető ellen. 2017 novemberében az ugyancsak Nyugat-Jáván fekvő Bogor város szafariparkjában egy férfi alkoholt itatott egy szarvassal és egy vízilóval. Philips Bondi nyilvánosan bocsánatot kért viselkedéséért, és bejelentette, hogy a vezeklés részeként a jövőben rászoruló állatokat fog gondozni.