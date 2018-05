Feladta magát Harvey Weinstein, a bíróság még aznap vádat emelt ellene

Ez a vádlott arra használta fel helyzetét, pénzét és hatalmát, hogy fiatal nőket olyan helyzetbe hozzon, amelyben képes volt szexuálisan megbecsteleníteni őket

Több mint 70 nő vádolta meg a Miramax filmstúdió és a Weinstein-vállalat társalapítóját nemi erőszakkal, szexuális zaklatással 2017 októbere óta, amikor a The New York Times és a The New Yorker amerikai napilapok feltárták a producer zaklatási ügyeit.

Nemi erőszak, szexuális bántalmazás és más bűncselekmények miatt letartóztatták Harvey Weinstein producert - jelentette be pénteken a New York-i rendőrség. Az egykori filmmogul péntek reggel feladta magát a New York-i rendőrségen, egy New York-i bíróság még a nap folyamán hivatalosan vádat emelt ellene.A bíróság két nő sérelmére elkövetett nemi erőszakkal, szexuális zaklatással, erőszakos nemi közösüléssel és szexuális bűncselekménnyel vádolta meg őt.- hangsúlyozta Joan Illuzzi-Orbon, a manhattani ügyészség illetékese a bíróságon.Harvey Weinstein a bíróság előtt nem ismerte el bűnösségét.Vádemelés után egymillió dollár óvadék ellenében a bíróság pénteken szabadon engedte Harvey Weinsteint. A bíróság elrendelte, hogy a bukott filmmogulnak elektronikus nyomkövetőt kell viselnie, és nem hagyhatja el New York és Connecticut államot. Útlevelét is bevonták.A pénteken ismertetett vádak egy 2013-ban és egy 2004-ben történt esetből erednek a manhattani ügyészség közleménye szerint. Sem a New York-i rendőrség közleménye, sem az ügyészség közleménye nem nevezte meg a sértetteket.

"Weinstein úr mindig is fenntartotta, hogy soha senkivel szemben nem tanúsított közös megegyezés nélküli szexuális magatartást. A mostani eljárás sem változtatja meg ezen álláspontját. Nem ismerte el bűnösségét és teljességgel reméli, hogy fel fogják menteni a vádak alól"

Ez egy emocionális pillanat. Megkönnyebbültünk, és hálásak vagyunk azért, hogy igazságot fognak szolgáltatni

Nem gondoltam volna, hogy eljön ez a nap. Ez egy hatalmas döfés a hatalommal való visszaélés szívébe

- közölte a vádemelés után Benjamin Brafman, Weinstein ügyvédje, aki 2011-ben Dominique Strauss-Khant képviselte egy hasonló bírósági ügyben New Yorkban, elérve a volt IMF-vezér felmentését.Az ügyvéd annak a véleményének adott hangot, hogy az esküdtszék nem fog hinni Weinstein vádlóinak, hacsak az esküdteket nem fogja befolyásolni az a mozgalom (a Mee Too mozgalom), amely ezt az ügyet felszította.Amerikai sajtóértesülések szerint az egyik sértett Lucia Evans, akit kezdő színésznőként 2004-ben a filmmogul orális szexre kényszerített. Evans az első nők között volt, akik az újságíróknak feltárták ügyüket.- közölte Carrie Goldberg, Evans ügyvédje az AP amerikai hírügynökséggel.Több mint 70 nő - köztük Salma Hayek, Ashley Judd, Rose McGowan és Gwyneth Paltrow - vádolta meg a Miramax filmstúdió és a Weinstein-vállalat társalapítóját nemi erőszakkal, szexuális zaklatással 2017 októbere óta, amikor a The New York Times és a The New Yorker amerikai napilapok feltárták a producer zaklatási ügyeit.A botrány kirobbanása után Harvey Weinsteint eltávolították a cég éléről, az amerikai filmakadémia pedig megvonta tőle a tagságot.A bukott filmmogul ellen New Yorkban, Los Angelesben és Londonban is rendőrségi vizsgálat folyik a bejelentések alapján.Rose McGowan, aki szintén az elsők között vádolta meg Weinsteint, pénteken szürreálisnak nevezte, hogy a letartóztatott filmmogult bilincsben vitték a rendőrségről a bíróságra.- hangsúlyozta az NBC televízió Megyn Kelly Today című műsorában.