Felavatták Millicent Fawcett szüfrazsett szobrát a brit parlament előtt

Gillian Wearing brit művész bronz alkotása egy "A bátorság mindenhol bátorságot szül" feliratú transzparenssel a kezében ábrázolja Fawcettet.A szobor leleplezésén részt vevő Theresa May brit miniszterelnök Fawcett jelentőségét méltatva arról beszélt, hogy az alkotás egy rendkívüli életútnak állít emléket.Mint fogalmazott: "a nők szavazati jogának kivívása hosszú és küzdelmes feladat volt, amelyben Millicent már a kezdetektől fogva részt vett. Évtizedeken keresztül, gyakran heves ellenállásba ütközve járta az országot és a világot, hogy kampányoljon a nők szavazati jogáért és még számos egyéb fontos ügyért" - hangsúlyozta a brit kormányfő.Sadiq Khan, London polgármestere a ceremónián elmondta, hogy Fawcett száz évvel ezelőtti tevékenysége fontos emlékeztetőként szolgál arra, hogy még mennyi munkára van szükség a nemek közötti valódi egyenlőség eléréséhez.A Fawcett-szobor felállítását az 1918-as Néptörvény centenáriumi ünnepségeinek keretében tartották. A százéves törvény a 30. évüket betöltött nők számára adta meg a szavazati jogot. A férfiakkal egyenlő választójogot tíz évvel később nyerték el a nők Nagy-Britanniában.Fawcett (1847-1929) erőszakmentes mozgalmat vezetett a nők szavazati jogáért, de sok egyéb téren is harcolt a nők jogaiért, például azért, hogy részt vehessenek a felsőoktatásban.A Fawcett-szobor felállításáért annak idején online petíciót is indítottak, amelyet több mint 80 ezren támogattak, köztük a Harry Potter-regényeket író J. K. Rowling, Emma Watson színésznő és Sadiq Khan is.A Westminster-palota előtt nyíló Parlament téren eddig a történelem 11 híres férfi alakja, mások mellett Winston Churchill, Nelson Mandela és Mahatma Gandhi kapott szobrot.