Feleségek luxuskivitelben: Jó tanulás volt magunkról is

A gyermekvállalást illetően továbbra sincs egyetértés a Feleségek luxuskivitelben című műsor szereplői között. Amíg Vivi terhességének 17. hetében jár, Dalma 3 hónapos terhes, Babett pedig azon gondolkodik, hogy az elkövetkezendő 1-2 évben még egy gyereket vállal, addig Bogi továbbra is kitart véleménye mellett, miszerint a gyermekvállalás nagy áldozat a nőktől.– Ez egy nagyon nagy öröm az anyáknak, de ott van mellette az áldozat is, erről beszélni kell. Én elfogadom, hogy amikor eldöntöm, hogy szülni fogok és anya leszek, az nagyon sok változással fog járni – jelentette ki Bogi.Mindannyian egyetértenek abban, hogy sok nő azért nem vállal gyereket, mert nem találta meg azt a férfit, akitől érzelmi, lelki biztonságot kap. A feleségek azt is elárulták, már mindannyian érezték, hogy voltak olyan kapcsolatban, ahol ez a biztonság nem adatott meg.– Nekem ráadásul volt 18 évesen egy abortuszom, és az pont egy ilyen kapcsolatban volt. Tudtam, hogy mi nem is leszünk együtt pár év múlva. Az ilyen embernek nyilván ne szüljön az ember, hogyha ezt már magában is érzi – mesélt életéről őszintén Vivi.





A műsorból az is kiderül, a feleségek több ajánlatot is kaptak már, melyek zöme szexuális jellegű. Babettnek nemrégiben 4,5 millió forintot ajánlottak egy éjszakáért cserébe, de a többieket is mind megrohamozták már. Ami azonban mindnyájukat megdöbbenti, az a fiatal lányok közeledése.– Ez számomra nagyon megdöbbentő. Paliktól, lányoktól is napi rendszerességgel kapunk ilyet – jegyezte meg Babett.A szexuális ajánlatok mellett megkeresték már őket anyagi jellegű kérésekkel is, sőt Bogi elárulta, hozzá inkább ilyen típusú ajánlatok érkeznek. Már arra is megérték, hogy hiteleket rendezzen.– Nekem írt egy anyuka, hogy nagyon rossz anyagi háttérrel rendelkeznek, de vennének házat és megkért, hogy én segítsek nekik házat venni – mesélt tapasztalatairól Vivien is.A feleségek egyébként szívesen jótékonykodnak, a műsortól teljesen függetlenül, az ilyen jellegű kéréseket azonban már túlzásnak tartják.– Én a múltkor kiválasztottam egy családot, nagyon szimpatikus anyuka a kislányával. Tartós élelmiszerrel, ruhákkal teleraktuk a csomagtartót és elmentünk. Direkt vittem Millát, hogy lássa, vannak olyan emberek, akik nem olyan körülmények között élnek, mint mi – mesélte Babett a csütörtök esti Lakástalkshow-ban.

Fotók: VIASAT3/Labancz Viktória

A VIASAT3 műsorából megtudhatjuk, mindannyian szégyennek tartják, hogy sok gazdag magyar nő különböző fórumokon árulja a gyereke használt ruháját, ahelyett, hogy odaadná ingyen, és közben ezek az anyukák azok, akik ítélkeznek felettük. Bogi szerint a mai magyar társadalom nagyon sivár és önző lett.– A legtöbb ember nem tud adni. Azt mondja, nekem ez a 100 vagy 200 ezer forintom van, de azt a 10 ezret nem adnám oda senkinek. Ez a szomorú.A jövővel kapcsolatban elárulták, nagyon örülnének a műsor folytatásának, szívesen részt vennének benne ismét. Bogi az elkövetkezendő hónapokban több török filmben vállal szerepet, Babett továbbra is a kamerák előtt forgat, Dalma a saját vállalkozására koncentrál, Vivi pedig esküvőt és Las Vegas-i lánybúcsút szervez, ahová a lányokat, édesanyját és gyerekét is magával vinné.– Arianát két hónapig szoptattam, ha ugyanígy lesz a kisfiúnál is, akkor nem lesz probléma, hogy ott már igyak – mesélte Vivi nevetve.