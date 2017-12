Felfüggesztette a BBC a fotóst fejberúgó zenészt

A BBC gyerekcsatornája, a CBeebies megszakította a közös munkát a Queens of the Stone Age frontemberével, Josh Homme -mal miután a KROQ rádió karácsonyi koncertjén fejbe rúgott egy női fotóriportert - írja a Pitchfork Homme a Bedtime Stories műsorban működött közre, gyermekkönyvekből olvasott fel. Értesülések szerint még két Homme-mal készített részt nem adtak le, és úgy fest, egyelőre ez nem is következik be. A BBC egyik szóvívője szerint a korábbi epizódokat sem fogják újrasugározni, amíg nem kerül pont az ügy végére.Még korábban jelentették be, hogy a Queens of the Stone Age fellép a The Ellen Degeneres Show-ban, egyelőre nem tudni, hogy színpadra állhatnak-e a műsorban.Az incidenst követően Josh Homme kiadott egy írásos közleményt, amelyben azt írta, nem akarta, hogy ez történjen, és nagyon sajnálja. Ezt követően egy videóban is bocsánatot kért: "Nincs semmilyen kifogás vagy indok, ami felmenthetne a történtek alól. Egy fasz voltam."