Felidézzük az óvodai szerelmeket - szinte mind tudnánk nevet említeni

Amennyi a lelküknek nem terhes



Dr. Szalma Ibolya nagyon fontosnak tartja elmondani, hogy a szülők ne rémisszék meg a gyereket azzal, hogy tiltják az ellenkező nem iránti érdeklődését. Persze nem kell direkt ebbe az irányba terelni sem, de ne szidják meg például, ha megmutatják egymásnak a nemi szervüket. Ez azért ne legyen egy katasztrófa. Beszélgessünk a gyerekekkel; kérdezzük meg, mit éreznek, válaszoljunk a kérdéseikre éppen annyira, amennyire az ő kis lelküknek ez még nem terhes.

Udvarolnak a gyerekek?

– Csöndes kisgyerek volt, nem a legnépszerűbb az oviban. Azóta kikupálódott, és egészen jóképű férfi vált belőle. Tudom, hogy szerelmes volt belém, így akkor gondolom, én is belé. Azóta is ismerem, ezért kicsit összemosódnak az emlékek. Az megmaradt, hogy egyszer elmentünk a mászóka mögé beszélgetni – idézi fel gyerekkorát Anna. A 30 éves nő szerint a pici gyerekek még a felnőtteket utánozzák. – Tudják, hogy nekik vannak szerelmeik, ezért ők is választanak maguknak valakit, mert olyan izgalmas. És szerintem e miatt az izgalom miatt marad meg egészen felnőttkorunkig ez az élmény.Nincs aranyosabb, mint amikor egy kisfiú virágot visz annak a kislánynak, aki tetszik neki. Mindig kedves emlékek maradnak azok a fotók, amelyeken a szülőknek sikerült lencsevégre kapniuk puszilkodó gyerekeiket. Hallottunk már felnőtt férfit büszkélkedni a barátnőjének egy-egy ilyen fotóval: „Látod, én már az oviban is milyen népszerű voltam a lányoknál!" Szakembert kérdeztünk: a gyerekek udvarolnak? A szülőket utánozzák?

„Mert gyönyörű a haja"

Ösztönösen viselkedhetnek

– A gyerekek szerelemben gondolkodnak, egyértelműen szerelmesek. Ha megfigyeljük, úgy is fogalmaznak, hogy „a szerelmem". Mélyek ezek az érzelmek. Erre abból is lehet következtetni, hogy amikor felnőttkorukban megkérdezem tőlük, hogy emlékszenek-e az első szerelmükre, sokan az óvodait említik. Meg tudják nevezni, elmesélik, milyen volt, és hogyan találkoztak. Netalántán hogyan puszilkodtak – bár ők csókolózásnak mondják – tudjuk meg dr. Szalma Ibolya gyermekpszichológustól.– Milyen szempontok szerint választanak a gyerekek szerelmet? – faggatjuk tovább a klinikai szakpszichológust.– Teljesen ösztönösen választanak. Amikor mondjuk megkérdezek egy kisfiút, ilyen választ szoktam kapni: „mert gyönyörű hosszú a haja", vagy azért, mert kedves, vagy mert pokolian „rossz". A kémia gyerekkorban is működik – mutat rá Szalma Ibolya. Hozzáteszi, a kisfiúk kétféleképpen szoktak közeledni: védelmezik a kislányt, vagy szögesen az ellentéte, durvák. A kislányoknál a gyöngédség a meghatározóbb. Ők simogatnak, szeretgetnek. Mindkét nemre jellemző, hogy szeretnek együtt játszani. Volt egy kisfiú páciensem, aki mindennap úgy ment az óvodába, hogy vitt a kis szerelmének egy cukrot. Egy másiknak az apukája sokszor vitt virágot az anyukájának. Utánozta az apukáját, ő is vitt a kis szerelmének virágot a névnapjára. Az otthoni minta is rendkívül meghatározó.– A durvaságtól, csúfolódástól azért megijednek a szülők... Valóban lehetséges, hogy emögött csak annyi van, hogy egy kisfiú szeretné magára felhívni a figyelmet? – kérdezzük a gyermekpszichológust.

Nem volt otthon riadalom

– A kisfiúknál még az is megesik, hogy van például a csoportban egy népszerű kislány, és a fiúk úgy akarják magukra felhívni a figyelmet, hogy bizony egymással verekszenek – ez egy nagyon ösztönös viselkedés. Az óvoda-, iskolapedagógusok tanulnak pszichológiát, nekik meg kell tudni különböztetni, hogy az, amit látnak, agresszió, vagy csak közeledni szeretnének. Viszont a szülőkkel már nehezebb a helyzet, hiszen ők inkább veszik a gyerekük elleni támadásnak az ilyen viselkedést.– A kisiskolás szerelmemmel, Petivel felnőtteset játszottunk, csókolóztunk a bokorban. Persze ez nem igazi csók volt, inkább csak úgy csináltunk, mintha... De ebből nálunk nem volt otthon riadalom, szerintem csak nevettek rajtunk. Peti random megpuszilt. Viccelődtek is néha azzal a szüleim, hogy Peti az udvarlóm – meséli Orsi, és hozzáfűzi: a gyerekek annyira édesek, még olyan tisztán tudnak szeretni!– Szabad megijednie egy bokor, egy mászóka mögötti puszitól a szülőnek? – érdeklődünk.– Nem, hiszen ez annyira természetes. A gyerekek pszichoszexuális fejlődésének az egyik szakasza, amikor felfedezik a másik nemet. Előfordul, hogy megnézik egymást, felfedezik, hogy a kislányoknak és a kisfiúknak más a nemi szerve. És minél inkább nem beszélnek erről otthon, minél távolságtartóbb egy család, és minél inkább tabu a mezítelenség, annál inkább az óvodában fog a téma előkerülni. Ha valakinek például nincsen ellenkező nemű testvére, soha nem is látja a különbséget – magyarázza dr. Szalma Ibolya.