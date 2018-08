Feljelentették Bochkor Gábort

– Most kaptam egy feljelentést, egy büntetőfeljelentést a tévéműsorom miatt, de még nem tudom, hogy hova kell mennem, Mátészalkán jelentett fel valaki

– mondta el a Music FM reggeli műsorában Bochkor Gábor, de részletekbe nem bocsátkozott – írja a Blikk.



A lap megkereste a műsorvezetőt, és az is kiderült, hogy Bochkornak fogalma sincs arról, hogy ki és miért indított eljárást ellene.



– Esküszöm, nem tudom miről van szó – nyilatkozta lapnak, aki a „vád" szerint az ATV műsorán lassan egy éve futó #Bochkor egyik adásában rágalmazott egy mátészalkai lakost.



Az ügyről az illetékes Nyíregyházi Törvényszéket is kérdezték, de bővebb felvilágosítást ők sem adtak.

– Tájékoztatom, hogy az eljárás rágalmazás vétsége miatt indult a Mátészalkai Járásbíróságon egy férfi feljelentése alapján – válaszolta a Blikk megkeresésére dr. Sörös László sajtószóvivő, de a sértett védelme miatt ennél többet nem árulhatott el.



A lap megkeresésére dr. Kamarás Péter jogi szakértő elmondta, hogy televízióban, azaz nagy nyilvánosság előtt elhangzott rágalmazás, egy éves szabadságvesztéssel büntethető, sőt ha a bíróság a súlyosabb minősítést is indokoltnak látja, két évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Azonban a sértettnek kell bizonyítania, hogy belegázoltak a becsületébe és erről a környezetében élők is tudomást szereztek.