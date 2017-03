Felmérés: miért bújunk ágyba valakivel?

Nemzetközi kutatások szerint annak, hogy két ember ágyba bújjon, több mint 200 féle oka lehet, amiből 10-20 leggyakoribb motivációt említenek rendszerint a felmérések. A legnagyobb hazai szexpartner kereső oldal, a Szexrandi.hu több mint 3000 internetező bevonásával készült kutatásából kiderült, hogy a magyarok milyen motivációk alapján bújnak ágyba partnerükkel.A három legfőbb mozgatórugó: az élvezet, a szexuális kíváncsiság és a partner újdonságának varázsa. A sorrend megegyezik a férfiak és nők esetében, az viszont elgondolkodtató adat, hogy a nők 23%-a soha nem feküdt még le azért mással, hogy élvezze az együttlétet (a férfiaknál 13% az arány).Minden második válaszadó bújt már ágyba kifejezetten azért a párjával, hogy szerelmét kifejezze irányába. Érdekesség, hogy a férfiaknál (és a fővárosiaknál) ez gyakrabban fordul elő, mint a nők, vagy a vidéken élők életében. A férfiaknál ugyanígy gyakoribb motiváló ok az is, hogy érezzék, hogy a másik szerelmes beléjük, holott ezt korábban inkább a nőkre érvényes mozgatórugónak gondoltuk volna.A nők számára az önbizalom növelése és a gyengédség megélése fontosabb tényező, ha ágyba bújnak valakivel, derült ki a Szexrandi.hu kutatásából. A gyengébbik nem számára kevésbé fontos a partner újdonságának varázsa vagy a nemi vágy csökkentése, amik inkább a fiatalokra és a férfiakra jellemző motivációs tényezők.Sokat hallhatunk az úgynevezett „bosszúszexről", vagy kifejezetten olyan szexuális viszonyról, aminek egyetlen célja, hogy valakit féltékennyé tegyen. Nos, mindkettő csupán 2-3%-ban fordult elő a kutatásában résztvevők eddigi szexuális kapcsolatai között. Mondhatni tehát, hogy ez egyáltalán nem tipikus viselkedési forma, bár a nőkre és a harminc alattiakra valamivel jobban jellemző mindkettő.A válaszadók 12%-a számolt be arról, hogy kifejezetten utódnemzési céllal bújt már ágyba választottjával és csupán 5%-a árulta el, hogy előfordult már, hogy kötelességből feküdt le a párjával. Ez utóbbi indok leginkább a 30-40 év közöttieknél gyakoribb.Minden ötödik válaszadó számolt be arról, hogy feküdt már le azért valakivel, hogy depresszióját vagy a felgyülemlett stresszt csökkentse ezáltal. Ha tehát túlságosan stresszesek vagyunk, bújjunk ágyba partnerünkkel. Sokaknál ez már bevált taktika.