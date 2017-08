Félmillióért egyenesen a kórházba: görkorcsolyás magassarkút dobott piacra a Saint Laurent

Forrás: dazed.com

A legújabb Saint Laurent cipőmodell duplán is veszélyes: nem csak magassarkú, még kerekei is vannak. A nem mindennapi cipőt "kezdőknek" verzióban is piacra dobták, viszont a vásárlóknak mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk: ha 2000 fontért (660 ezer forint) kórházba menne, akkor ez a legjobb választás az Ön számára.