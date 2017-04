Félnek az európai újságírók

Nem kívánatos beavatkozások akadályozzák számos újságíró munkáját Európában: sokan számoltak be megfélemlítésről, fizikai bántalmazásról, zaklatásról és célzott megfigyelésről - derült ki az Európa Tanács (ET) csütörtökön közzétett jelentéséből.



A páneurópai szervezet helyzetértékelése szerint a megkérdezett újságírók közül sokakban félelmet kelt a külső beavatkozás, ami gyakran öncenzúrához vezet.



Az érintettek közel egyharmadát bántalmazták a munkája miatt a felmérést megelőző három évben, 46 százalékukat pedig erőszakkal fenyegették. A beszámolók szerint ez Törökországban és a dél-kaukázusi országokban volt a leggyakoribb, de érkeztek jelentések máshonnan, még európai uniós tagállamokból is.



A kutatás résztvevőinek nagyjából harmada bejelölte a kérdőíven, hogy aggódik a családja és a barátai biztonsága miatt.