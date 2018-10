Felújítják a budapesti Vörösmarty teret, de a karácsonyi vásárt idén is itt rendezik meg

Felújítják a főváros talán legnépszerűbb belvárosi helyszínét a Vörösmarty teret. A szükségessé vált térkorszerűsítést előirányzó beruházás előkészítése a tervek szerint halad, amely az idei Vörösmarty téri Budapesti Adventi- és Karácsonyi Vásár megtartását is figyelembe vette.Budapest emblematikus tere látványában is megújul Budapest Főváros Önkormányzatának és az V. kerület Önkormányzata vezetésének köszönhetően, valamint a beruházást előkészítő fővárosi és kerületi főépítész szoros és harmonikus együttműködése érdemeként.Az új arculatot elnyerő tér - a közösségi funkciókat támogatva - a zöld felületek növelésével korszerűsödik, mely a teraszokat működtető vendéglátósok és kézművesek közreműködésével a több évtizedes múltra visszatekintő turisztikai attrakciónak számító húsvéti és a karácsonyi ünnepkör alkalmával megrendezett vásárok minőségi lebonyolítását is hivatott kiszolgálni.Az ütemezett és konstruktív szakmai együttműködés eredménye, hogy a Vörösmarty téri Budapesti Adventi- és Karácsonyi Vásár idén is a hagyományos helyszínén, a tér teljes területén a megszokott magas színvonalon nyit, és várja vendégeit.Az idén 20 éves Budapesti Adventi- és Karácsonyi Vásár november 9-étől a téren várja majd a városlakókat és a turistákat.