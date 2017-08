Felújítják digitálisan Fábri Zoltán filmjeit

A felújított filmek között lesz Az ötödik pecsét, a Húsz óra, A Pál utcai fiúk és a Körhinta is - hangsúlyozta. Kiemelte: a régi filmszalagokat fizikailag is rendbe kell hozni, majd különböző technikai eljárásoknak vetik alá a filmanyagot. A végeredmények szépen felújított, "újrafényelt" digitális kópiák lesznek.



A Filmalap keresi a lehetőséget arra, hogy külföldön is bemutathassa Fábri Zoltán digitálisan felújított filmjeit - fűzte hozzá Zákonyi S. Tamás, aki kitért arra is: szeptember 7-én 100 éves a Filmgyár címmel nagyszabású ünnepséget rendeznek, amelyre mintegy 100 színészt, valamint számos aktív és már nyugdíjas filmest, összesen közel 850 vendéget hívtak meg. Az ünnepségen felavatják Fábri Zoltán emléktábláját is.



A Róna utcai filmgyár alapításakor a nemzetközi mezőny egyik legkorszerűbbje volt, ma a világ hetedik, Európa második legrégebbi stúdiójának számít. Itt forgatták többek között a Hyppolit, a lakájt, A tanítónőt, az Egri csillagokat és a Kőszívű ember fiait, de az Állami Áruház híres csónakházi jelenete is a legendás III-IV-es műterem medencéjében készült - idézte fel Zákonyi S. Tamás.