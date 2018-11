Felújítva, digitalizálva, az eredeti nyelven kerül ismét a magyar mozikba a Cinema Paradiso

Éppen a harminc évvel ezelőtti bemutató évfordulójához kapcsolódva felújított és digitalizált formában ismét mozikba kerül Magyarországon Giuseppe Tornatore Oscar- és Golden Globe-díjas filmje, a Cinema Paradiso - közölte a forgalmazó Cinenuovo Kft. ügyvezetője hétfőn az MTI-vel.



Az eredetileg 1988-ban bemutatott filmalkotást a rendező irányítása mellett javították fel, készítették el a digitális verziót - mondta el Maresch Dániel. Csütörtöktől játsszák újra a magyar mozikban a 123 perces művet, ezúttal eredeti hanggal, feliratos formában.



Az évek óta többségében olasz, kisebb részt más európai országok filmjeit forgalmazó cég vezetője hozzátette: régóta érdeklődnek a rajongók és a szakma is a Cinema Paradiso újbóli vetítése iránt, hiszen televízióban is sok éve nem játszották, de ennek a filmnek amúgy is mozivásznon van a helye. A mozi hőskoráról, a szerelemről és a filmek iránti szerelemről is szól a történet, ami a három évtizeddel ezelőtti premier után több mint száz filmdíjat nyert el - emlékeztetett rá Maresch Dániel.



Mint fogalmazott: néhány évvel ezelőtt éppen azért vágott bele cégével az olasz filmipar remekeink magyarországi forgalmazásába, mert az elmúlt évtizedekben csak nagyon kevés mozi jutott el hozzánk. Paolo Sorrentino ugyancsak Oscart nyert A nagy szépség című alkotása volt az első jelentősebb sikere a forgalmazónak, majd tavaly a Paolo Genovese rendezte Teljesen idegenek hozta meg az igazi áttörést.



Ez utóbbi az elmúlt év legsikeresebb európai filmje volt Magyarországon, a nézők száma mostanra elérte a 80 ezret, a fővárosi Tabán moziban éppen 100. hete vetítik folyamatosan, ami olasz film esetében évtizedek óta példátlan siker. Ráadásul hamarosan bemutatják a Teljesen idegenek magyar remake-jét, de a filmes átdolgozás mellett színpadi változat is készül a történetből.



A további terveiről Maresch Dániel elmondta: decembertől látható majd a mozikban az Én vagyok a Vihar című film Daniele Luchetti rendezésében, főszereplője a szintén nagy sikerrel vetített A hely, valamint a Teljesen idegenek főszerepét is alakító Marco Giallini. A jövő évben újabb hat mozi forgalmazását tervezi, ezek fele mindenképpen olasz lesz, de hogy végül mely alkotások kerülnek a magyar nézők elé, azt leginkább a berlini és a cannes-i filmfesztiválok idején zajló filmvásárok vetítésein dönti el - árulta el a forgalmazó.