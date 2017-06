Felzabálták a macskakaját a kecskék, aztán beültek a rendőrautóba

A rendőr nyomott egy szelfit az utasaival. Fotó: Belfast Police Department

Egy kisvárosban, Maine államban meglepő telefont kaptak a rendőrök - írja a The Dodo Egy nő azért telefonált, mert két kecskét talált, akiket valahogy sikerült beterelnie a garázsába, de aztán nem tudott mit kezdeni az állatokkal. A helyszínre érkező járőr a garázsban találta meg a két kecskét, ugrándoztak, macskajátékokkal játszottak és macskaeledelt ettek.A járőr az állatokat beterelte a rendőrautóba, azok be is pattantak a járműbe, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga lenne. A járőrnek fogalma sem volt, hogy mihez kezdjen a kecskékkel, így órákon keresztül mászkált a rendőrautóval a városban, miközben a két kecske a hátsó ülésről szemlélődött.

Nemsokára kiderült, a kecskék az eredeti bejelentést tevő nő szemközti szomszédjából szöktek meg. A gazda észre sem vette, hogy elszöktek az udvarból az állatok, de annak nagyon örült, hogy az állatok épségben és jóllakottan értek haza a vendégségből.