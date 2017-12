Fenyegető leveleket kap VV Fanni édesanyja

Fenyegető leveleket, telefonhívásokat kap, valamint leskelődnek utána: VV Fanni édesanyja, Katalin retteg lánya gyilkosának bűntársaitól - írja a Bors (via Blikk ). A rendőrségtől az elmúlt másfél hétben semmilyen hivatalos információt nem kapott, idegenek viszont azzal fenyegetik: ő is benne van a bűntársak látókörében."Van, aki azt állítja, hogy annak a férfinak, akit lecsuktak a rendőrök, társai is vannak, és van félnivalónk. Lehet, hogy azért nem mond semmit a rendőröknek, mert ő is fél ezektől az emberektől? Valaki egyenesen azt mondta, jobb, ha vigyázunk magunkra! Múltkor este egy férfi a házunk előtt állt: az egyik szomszéd szólt, hogy itt leskelődik valaki. Annyira megrémültem, majd’ kiesett a szívem" - mesélte az asszony a Blikknek.Fanni családjának ügyvédje elmondta a lapnak: abban már senki sem bízik, hogy a lány élve előkerül, csupán abban, hogy kiderül, ki is végzett a lánnyal. A holttestnek azonban még mindig semmi nyoma, ami aggodalomra adhat okot. "Csak igazságügyi orvos szakértő állapíthatja meg, hogy mi vezetett az áldozat halálához. Ezt azonban bizonyos idő elteltével egyre nehezebb. Magyarán az idő az elkövetőnek dolgozik" - magyarázta dr. Lichy József ügyvéd.