Fényképezési lázban égünk: 4 milliárd fotót készítenek a magyarok évente - infografikákkal

Azt eddig is szinte biztosra vehettük, hogy a digitális eszközök térnyerésével a korábbinál sokkal több fényképet készítünk. Most Magyarország legnagyobb fotókidolgozással és fotókönyvkészítéssel foglalkozó cége, a CEWE Magyarország "Így fotózunk mi" online kutatásából kiderült, hogy tényleg fényképezési lázban égünk: a korábban 1-2 tekercs filmet nyaraláskor, ünnepekkor ellövő többség helyét azok váltották fel, akik hetente 15-nél is több fotót készítenek. Ezt a megkérdezettek 38 százaléka állította magáról, további 33 százalék beéri "csak" 6-15 fényképpel hetente, 28 százalék pedig 1-5 fotót kattint el az adott időszakban. Azok száma, akik manapság egyáltalán nem fotóznak, elenyésző (1%). Ez a teljes lakosságra vetítve azt jelenti, hogy szerény becslésként is több mint 4 milliárd képet készítünk évente!

Mit fotózunk?

Ezek után nem csoda, hogy a válaszadók több mint 80 százaléka - teljes mértékben, vagy majdnem teljes mértékben - egyetértett azzal, hogy a fotó manapság a mindennapi kommunikáció egyik legfontosabb kifejezőeszközévé vált. A túlnyomó többség az élet legfontosabb pillanatait szeretné megörökíteni, illetve saját vagy a családi eseményeit dokumentálni, a felmértek körülbelül felének hobbija, szórakozása is a fényképezés, és van 13 százaléka az embereknek, aki abból a célból fotóz, hogy a közösségi médiában megoszthassa, mi történik vele.A leggyakoribb fotótémát a barátok, család, gyerekek és a természet, tájak adják. De sokan szívesen készítenek képet a világ érdekes dolgairól (folyamatosan vagy gyakran 57%), valamint a házikedvenceikről is (folyamatosan vagy gyakran 35 %), esetleg ételekről, étkezésekről (folyamatosan vagy gyakran 19%). Saját magát viszont megközelítőleg 40 százalék sohasem fotózza, további mintegy 50 százalék csak elvétve, és meglepő módon csupán a válaszadók kicsit több mint egytizede él folyamatosan vagy gyakran a szelfivel!

A szelfit kedvelők ráadásul elsősorban a 23 év alattiak közül kerülnek ki, míg a 35 év felettiek nagy többsége elutasítja a fotózás ezen formáját.

Az utóbbi adattal összecseng az a vélemény is, miszerint túl sok fotót osztunk meg magunkról a közösségi médiában, ami veszélyes is lehet - ezt a megkérdezettek 64 százaléka teljes mértékben, további 24 százaléka pedig nagyrészt így értékelte.

Mivel fényképezünk?

Karakteres eredményt produkált az is, hogy mivel fotózunk manapság: a CEWE felmérése egyétrelműen azt mutatja, hogy a mobiltelefonok vették át a vezetést. Majdnem 53 százalék a telefonját nevezte meg elsődleges, és további 42 százalék másodlagos eszközként. Emellett még a digitális kompakt fényképezőgépek hasítanak ki komoly részt, mintegy 25 százalék, aki elsősorban ez után nyúl, és további 38 százalék másodsorban használja. A dobogó harmadik helyét az úgynevezett DSLR, azaz a digitális tükörreflexes kamerák foglalják el (16 és 6%). (5.abra_Fotozas_eszkoze)

Mit csinálunk képeinkkel?

Az nyilvánvalóan kiderül a kutatásból, hogy nem digitális eszközt már csak a lakosság nagyon elenyésző része használ a fényképezéshez, az okostelefon vásárláskor pedig az emberek több mint háromnegyedét közepesen vagy erősen befolyásolja az, hogy a készülék fényképezőgépének milyen a teljesítménye, típusa. Ugyanakkor a többség nem igazán ért egyet azzal az állítással, miszerint mobiltelefonnal ugyan olyan jó fotók készíthetők, mint fényképezőgéppel, sőt, az a vélekedés is erősen megosztja a közvéleményt, hogy a mai eszközökkel már mindenki képes kiváló fotókat készíteni.Szerencsére a legszebb pillanatokat nem feleslegesen örökítjük meg, hiszen majdnem az egynegyede a megkérdezetteknek hetente nézegeti élete képeit, további 50 százaléka pedig ha nem is ilyen gyakran, de havonta legalább egyszer előveszi őket. Az emberek további egynegyede évente párszor kerít sort az emlékeiben való elmerülésre.A CEWE vizsgálata szerint az alapvetően digitálisan létrehozott fotóinkat leginkább számítógépen, illetve külső tárolón archiváljuk, de jelentős azok száma is, akik a készítés eszközén - a fényképezőgép memóriakártyáján, mobiltelefonon - hagyják a képeiket. A felhő alapú megoldások alkalmazása, az online fotóalbumok vagy közösségi oldalak kevésbé népszerűek, de egyáltalán nem elhanyagolhatóak a tárolási megoldások között.

A kutatás háttere



A CEWE Magyarország "Így fotózunk mi" online kérdőíves felmérése során 2016-ban országosan megközelítőleg 10 ezren válaszoltak, akiknek mintegy egynegyede Budapestről, és háromnegyede vidékről érkezett. A kitöltők majdnem fele (47%) a 30-42 éves korosztályból került ki, a fiatal felnőttek (19-29 éves) 18 százalékát, a 42 év fölöttiek mintegy 34 százalékát tették ki a válaszadóknak. A kitöltők 59 százaléka felsősokú végzettségű, 37 százaléka szakközépiskolai, illetve gimnáziumi érettségivel rendelkező volt, míg 1,5 százalék általános iskolai, vagy egyéb (2,3%) végezttséggel bírt. A nemeket tekintve a kitöltők 78 százaléka nő, és 22 százaléka férfi volt. A kutatás nem reprezentálja teljeskörűen Magyarország lakosságát.

A kedvenc képeinkkel pedig kezdünk is valamit, hiszen majdnem 94 százalékunk hasznosítja képeit. Digitális kor ide vagy oda, még mindig nagyon nagy arányú a papírképek előhívatása, terminálon vagy otthon való kinyomtatása, amely mellett a CEWE válaszadói közül rengetegen választják a fotókönyv- (54%) és fényképes ajándéktárgy-készítés (28%) lehetőségét is.