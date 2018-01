Ferenc pápa ˝békétől ihletett újságírást˝ szorgalmaz

"A békétől ihletett újságírást" helyezte szembe Ferenc pápa "a kortárs kommunikációt uraló hamis hírekkel" a katolikus egyház idei tömegtájékoztatási világnapja alkalmából kiadott üzenetében, amely szerdán jelent meg a Vatikán honlapján.



Az egyházfő bibliai idézettel "Az igazság megszabadít. A fake news és a béke újságírása" címet adta az 52. kommunikációs világnapra szóló dokumentumnak.



Az üzenetben a mai világ hírgyártóihoz és hírfogyasztóihoz szól, az információáramlást szerinte nagyban befolyásoló hamis híreket (fake news) helyezve a középpontba. Ferenc pápa ír arról, mit értenek a hamis hírek terjesztése alatt, kifejti, miként lehet felismerni a hamis híreket és ellenszert is javasol "az igaz tartalmú hírek előnyben részesítésével".



Leszögezi, üzenete a közös elkötelezettséget kívánja szolgálni a hamis hírek terjedésének megelőzésére azzal a céllal, hogy az újságíró szakma visszanyerje "értékét", és az igazság közlése ismét társadalmi felelősségnek számítson.



A katolikus egyházfő szerint a hamis hírek általi félreinformálás nem egyszerűen az események alaptalan, nem létező vagy torzított verzióját jelenti. Úgy véli, a hamis hírekkel szándékosan be akarják csapni és manipulálni akarják az embereket. "A félretájékoztatás drámája a hitelrontásban rejlik, a másik ellenségként való bemutatásában, ami akár konfliktushoz is vezethet (...) A hamis hírek túlérzékeny és intoleráns magatartásból fakadnak, és egyetlen következményük, hogy arroganciát és gyűlöletet keltenek" - írta. Hozzátetette, hogy a hamis hírek terjesztésének hátterében gyakran szándékos hatalmi, politikai és anyagi célok húzódnak meg.



Ferenc pápa az általa a béke újságírásának nevezett és az emberek szolgálatában álló információszolgáltatást állítja szembe a túlzottan is hangzatos, verbálisan agresszív és hamis hírekkel.



"Ez a fajta információ tartalmában és nyelvezetében is a jót és az igazságot keresi a megosztás és az elszigetelés helyett. Az igazi hír a béke" - írta Ferenc pápa.



Hangsúlyozta, hogy az újságírás nem pusztán mesterség, hanem küldetés. "Az a feladata, hogy a hírek áradatában, a szenzációk örvényében emlékeztessen, hogy a hír lényege nem a közlés gyorsaságban vagy a közönségre gyakorolt hatásában rejlik, hanem az emberekben. Az információ formáció, és az emberek életét érinti" - fogalmazott.



Ferenc pápa a hamis hírekkel szembeni felelősségre szólította fel a politikát és a médiacégeket, dicsérve a hírfogyasztók tudatosságát erősítő kezdeményezéseket.



A katolikus egyház 1967 óta minden évben megtartja a tömegtájékoztatás világnapját, amely az idén május 13-ra esik. A világnap alkalmából kiadott üzenetet pedig minden évben január 24-én teszik közzé.