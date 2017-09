Ferenc séf címmel jelenik meg szakácskönyv Ferenc pápa konyhaművészetéről

A pápa konyhaművészetének szentelt szakácskönyv jelenik meg jövőre Ferenc séf címmel.A katolikus egyház argentin születésű vezetője szenvedélyes szakács volt Buenos Aires-i évei alatt. Piemonti származású olasz családjának hatására pápává választása előtt szívesen főzött magára és egyházi vezetőkre.

A konyhaművészetéről szóló könyvet Roberto Alberghetti, az egyházfő életrajzírója jegyzi.A gasztronómiai biográfiaként jellemzett kötet 2018 tavaszán jelenik meg - írta pénteken az Il Giornale című olasz napilap.A milánói Mondador, Silvio Berlusconi korábbi olasz kormányfő érdekeltsége adja ki.A könyv nem receptgyűjtemény, sokkal inkább Ferenc pápának az étkezéshez fűződő viszonyát tárja fel. A kötetben az egyházfőt főzés közben ábrázoló felvételek is lesznek.Ferenc pápa már ifjú korában is kedvelte az egészséges fogásokat. A könyvből kiderül az is, hogy nagyszüleinek étterme volt a piemonti Asti közelében, mielőtt 1929-ben kivándoroltak Argentínába. A pápa kedvenc ételei között van egy piemonti specialitás, a Bagna Cauda, egy szardellával összefőzött fokhagymás mártogatós, amelyben zöldségeket fürösztenek. Szívesen készít töltött tintahalat, fehér rizst, hagymával és parmezánnal, valamint csirkét.