Férjhez ment Amy Schumer - nem húzták az időt párjával, akivel néhány hónapja lehetnek együtt

Mindössze egy hónapja vállalta fel nyilvánosan kapcsolatát Amy Schumer és séf párja, Chris Fischer, akikről november óta lehet sejteni, hogy együtt vannak - írja a Bors.A komika csütörtökön néhány képet töltött fel az Instagramjára a Malibun lezajlott, szűk körben tartott esküvőjéről.A kevéske vendég között (természetesen) néhány igazi sztár is feltűnt, így Jennifer Aniston, Jennifer Lawrence, Judd Appatow és Jake Gyllenhaal is. Lawrence néhány szóban jellemezte a ceremóniát az Entertainment Tonightban, ahol elmondta, hogy nagyon hirtelen jött, de csodás esküvő volt.Amy Schumer a tőle megszokott stílusban azért azt is közölte, hogy nem terhes, és nászajándékot sem vár, viszont akik mindenképpen szeretnének valahogy gratulálni neki, a fegyveres erőszak ellen küzdő szervezeteket támogassák - írja a lap.