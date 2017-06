Fesztiváldivat útmutató a nyár legnagyobb bulijaira

Maxik a maximumon

Végre beköszöntött a fesztiválszezon! Ha már sikerült dűlőre jutnunk, mikor milyen koncerten tombolunk, a következő kérdés, ami egész biztosan megfordul a fejünkben, a "mit vegyek fel" örökös dilemmája. Astylistjai segítenek eligazodni a vadonatúj irányvonalak között, amik a 2017-es fesztiváldivatban hódítanak. Megtudhatja például, hogyan viselj egy szuperszexi overált és hogyan tarthatja egy kis trükkel ejtett vállú felsőit a helyükön, hogy biztosan trendi és egyben fesztiválkompatibilis legyen az outfitje.Mára a fesztiváldivat egy markánsan elkülönülő mikro-divatvilággá nőtte ki magát, melynek az állandó jellegzetességei mellett minden évben újabb és újabb irányzatai születnek. A virágkoszorúidat és a tollas kiegészítőidet idén nyugodtan otthon hagyhatja, helyette jöhetnek a vállat szabadon hagyó felsők, a maxiruhák, overálok és rojtok, melyek között minden testalkat megtalálhatja a neki való darabot.Van valami ellenállhatatlan hippis vonzerő a lágy esésű maxiruhákban. Ezek a légies, romantikus, bohém darabok tökéletesek a fesztiválokra, mert akármilyen meleg is van, biztosan nem fogja úgy érezni, hogy túl sok ruhát visel. Választhat egyszínű, vagy mintás darabot és bánjon bőkezűen az ékszerekkel is! Földig érő ruháját egy szalmakalappal párosítva különleges, bohém eleganciát érhet el, egy pár bokacsizma pedig nem csak trendi, de praktikus kiegészítő is egy fesztiválon.



Mutassa a vállát!

A vállat valamilyen formában szabadon hagyó felsők és ruhák ennek a szezonnak az igazi sztárjai. Válasszon egy izgalmas aszimmetrikus, vagy egy szexi, ejtett vállú darabot! Egy farmershort vagy farmerszoknya tökéletes párosítás hozzá, így már csak egy vidám tornacipőre lesz szüksége a hibátlan fesztivál outfithez. A fashiondays.hu stylistjai kifejezetten ajánlják az áttört mintával díszített vagy hímzett vállvillantós felsőket.



A praktikus és szexi overál

Az ilyen fazonú ruhadaraboknál az lehet a probléma, hogy a vállrész nem mindig marad a helyén, előfordul, hogy felcsúszik vagy elmozdul. Erre azonban van egy nagyon okos és pofonegyszerű trükk: fogjon egy nem túl erős hajgumit, illesszen rá két pici biztosítótűt két ellentétes oldalra, majd tűzze a biztosítótűket a topja belsejébe, a karjai belső oldalánál. Meglátja, a felsője így már a helyén marad, a kis "segédeszköz" pedig a ruhája belsejében van, tehát láthatatlan!Idén a lenge miniruhákat szinte teljesen felváltják az overálok, ami nem is csoda, hiszen ugyanolyan csinosak, mégis sokkal praktikusabbak egy áttáncolt fesztivál éjszakához. Az overál, legyen akár rövid vagy hosszú szárú, egy szuper kényelmes ruhadarab, amit egy szexi félvállas vagy ejtett vállú megoldás vagy a különböző horgolt részletek is nagyon izgalmassá tudnak tenni. Bár a hétköznapokban remekül mutatnak az overálok lapos vagy magas talpú szandálokkal, egy fesztivál egyáltalán nem ideális terep a nyitott lábbeliknek. Válasszon egy trendi vászoncipőt, akár magas szárú, akár hagyományos fazonban, de egy vagány bakancs is telitalálat!



Rojtos és szaggatott

Ezen a nyáron a rojtos megoldások divatosabbak, mint valaha, és ott is megjelennek, ahol korábban nem: cipőkön, öveken, kiegészítőkön, a lehetőségek száma végtelen! A rojtos cipőknek tökéletes kiegészítője a szaggatott farmer, legyen szó akár hosszú nadrágról, shortról vagy farmerdzsekiről, melyekkel nagyszerűen kombinálhatók az idén nagyon divatos rockos hangulatú, retro pólók.

Ennél a trendnél lehet egy picit "csalni", hiszen izgalmas szaggatott darabokat magunk is tudunk készíteni régi farmereink felhasználásával. Kísérletezzen bátran, hiszen elrontani sem lehet, minél rojtosabb, annál vagányabb!