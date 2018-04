Fia született Vilmos hercegnek és Katalin hercegnőnek - Kikiáltó tudatta a világgal az örömhírt

Az újszülött a házaspár harmadik gyermeke és az ötödik a brit trónutódlási sorban, nagypapája, Károly trónörökös, édesapja, Vilmos, valamint bátyja, György herceg és nővére, Charlotte hercegnő után. Vilmos és Katalin hétfőn világra jött fia így valószínűleg nem lesz az Egyesült Királyság uralkodója.A Kensington-palota, a hercegi házaspár londoni rezidenciája hétfő délután közölte, hogy a gyermek 8 font és 7 uncia - hozzávetőleg 3827 gramm - súllyal jött a világra brit idő szerint délelőtt 11:01 órakor, vagyis közép-európai idő szerint 12:01 órakor. A bejelentés szerint Katalin és gyermeke jól van. Vilmos herceg jelen volt, amikor a kisfiú megszületett.A palota a hírt csaknem kétórás késleltetéssel közölte, mert a protokoll alapján először a 92 esztendős dédnagymamát, II. Erzsébet királynőt értesítették. Vilmos és Katalin harmadik gyermeke a királynő hatodik dédunokája.Katalin hercegnőt hétfő reggel nem sokkal 6 óra előtt vitte be férje autóval az észak-londoni Paddington városrész St. Maryís nevű kórházának Lindo Wing nevű szülészeti magánklinikájára.A patinás klinikán született a hercegi házaspár első két gyermeke is, valamint 36 évvel ezelőtt a gyerekek édesapja, Vilmos herceg - Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő idősebb fia -, és két évre rá Vilmos öccse, Harry herceg. A klinika így azzal büszkélkedhet, hogy az Egyesült Királyság két majdani uralkodója - vagyis Vilmos és elsőszülött fia, György - is falai között jött a világra. Udvari források szerint Vilmos és Katalin - csakúgy, mint az első két gyermek születése előtt - most sem tudta előre, hogy fiú vagy lány lesz-e harmadik gyermekük.Az újszülött herceg nővére, Charlotte hercegnő negyedik helye a trónutódlási sorban azonban továbbra is biztosított. A brit kormány által hét éve elindított, az új törvény kihirdetésével 2013-ban kiteljesedett reformfolyamat ugyanis felszámolta azt a több évszázados diszkriminatív előírást, amely szerint a mindenkori uralkodó fiúleszármazottai előnyt élveztek a trónöröklésben, akkor is, ha volt idősebb leánytestvérük.II. Erzsébet királynő a felszámolt régi törvény alapján csak azért ülhet 66 éve az Egyesült Királyság trónján, mert szüleinek, VI. György királynak és Erzsébet anyakirálynőnek nem voltak fiúgyermekei. A jelenlegi uralkodó egyetlen testvére a nála négy évvel fiatalabb Margit hercegnő volt, aki életének 72. esztendejében, 2002-ben elhunyt.A hétfőn világra jött herceg ugyanakkor a hatodik helyre utasította a trónutódlási sorban az eddigi ötödiket, Harry herceget. Egy hellyel hátrébb lépett Vilmos és Harry nagybátyja, András yorki herceg, II. Erzsébet királynő másodszülött fia is, aki a hatodikról a hetedik helyre került. Ennek jelentőségét az adja, hogy ha András - aki 1996-ban elvált feleségétől, Sarah Fergusontól - újból nősülni szeretne, immár nem kellene engedélyt kérnie édesanyjától. A trónutódlási reformmal együtt átdolgozott - eredetileg 1772-ben kelt - királyi házassági törvény ugyanis most már csak a trónörökölési lista első hat helyén álló leszármazottakat kötelezi arra, hogy házasságukhoz kérjék az uralkodó beleegyezését.A londoni fogadóipar azonban máris számos lehetőséget kínál játékra. A Ladbrokes országos fogadóhálózat hétfő délután a legnagyobb valószínűséggel - és így a legkisebb nyereményeséllyel - azt írta ki fogadási listájára, hogy a kisfiú keresztnevei között szerepelni fog az Arthur. Erre a névre a cég a gyermek világra jötte után 6/4-es tétet tett közzé. A Ladbrokes számítási módszertana alapján ha valaki ezt a lehetőséget megjátssza 100 fonttal, 250 font potenciális nyereményre számíthat.Viszonylag nagy valószínűséget tükröző, 5/1-es és 6/1-es téttel szerepel a Ladbrokes hétfő délutáni kiírásában a James, az Albert és Philip név is.A James történelmi múltú angol királyi név, Albert II. Erzsébet királynő VI. György néven trónra lépett édesapjának első neve volt, Philip pedig az uralkodó 96 esztendős férjének, Fülöp edinburghi hercegnek a neve. A legvalószínűtlenebbnek tartott - 200/1 és 500/1 közötti tétekkel kiírt - névlehetőségek között szerepel mások mellett a Boris, a Romeo, a Wayne és a Leroy.Kórházba vitték hétfő reggel Katalin cambridge-i hercegnőt, Vilmos herceg várandós feleségét. A Kensington-palota - a házaspár londoni rezidenciája - közölte, hogy a hercegnő "a vajúdás korai szakaszában jár".A palota Twitter portálján közzétett rövid közlemény szerint a hercegnő az előzetes terveknek megfelelően az észak-londoni Paddington városrész St. Maryís kórházának Lindo Wing nevű szülészeti magánklinikájára érkezett autóval, férje kíséretében. Katalin hercegnő harmadik gyermekével várandós.Vilmosnak, az Egyesült Királyság jövőbeni uralkodójának és hitvesének első gyermeke, György herceg 2013 júliusában, húga, Charlotte hercegnő 2015 májusában született.György herceg és Charlotte hercegnő testvére - nagyapja, Károly trónörökös és édesapja, Vilmos herceg, valamint bátyja és nővére után - az ötödik helyre kerül majd a brit trónutódlási sorrendben, a hatodik helyre utasítva a jelenlegi ötödiket, Harry herceget, Vilmos öccsét.Vilmos és Katalin harmadik gyermekének trónöröklési helyét immár nem befolyásolja, hogy fiúnak vagy leánynak születik, ugyanis a brit kormány kezdeményezésére az elmúlt években elindított és kiteljesedett reformfolyamat eltörölte a királyi fiúutódok trónutódlási elsőbbségét. Így ha a harmadik gyermek fiú lesz, akkor sem lépne nővére, Charlotte elé a trónutódlási sorrendben.Udvari források szerint Vilmos és Katalin - csakúgy, mint az első két gyermek születése előtt - most sem tudja, hogy fiú vagy leány lesz-e az újszülött.Katalin hercegnő harmadik terhességéről a Kensington-palota szeptemberben adott hírt, októberben pedig közölte, hogy a gyermek érkezése áprilisra várható.