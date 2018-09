Fiatalos vígjátéksorozatot gyártatott a magyar MediaMarkt

Akcióhősök címmel indított 15 részes vígjátéksorozatot a MediaMarkt, ami egyúttal új műfajt is teremt. Különlegessége, hogy nem csak szórakoztat, hanem egyedülálló, a tartalommal összekötött vásárlási lehetőséget is kínál a nézőknek.Az Akcióhősök egy MediaMarkt áruház kalandos mindennapjait mutatja be, melyben lesz izgalom, humor, szerelem, egyszóval minden, ami egy jó vígjátékhoz kell, de a megváltozott tartalomfogyasztási szokásokhoz igazodva rövid, 2-4 perces részekben.Az Akcióhősök azonban nem csak egy online sorozat, hanem sokkal több is, hiszen a márka megspékelte a sztorit egy olyan innovációval, ami lehetővé teszi, hogy a részeket nézve vásárolni is lehessen, ráadásul minden epizódhoz egyedi ajánlatok kapcsolódnak.– A sorozat elindításával az elsődleges célunk, a tőlünk már megszokott módon, a nézők szórakoztatása. A MediaMarkt áruházak és a webáruház eddig leginkább a vásárlás színterei voltak, ahol műszaki cikkeket lehetett venni. Ehhez számos érték is társul, mint a széles kínálat, vagy a termékek kipróbálási lehetősége, de azt látjuk, hogy ennél ma már többre van szükség. Mi pedig képesek vagyunk újszerű, innovatív megoldások kialakítására: annak idején ilyen volt az Okospultok létrehozása az áruházakban, majd az online és offline szolgáltatások fejlesztése. Azzal, hogy az áruházak most egy shopping comedy színterévé léptek elő, egy új formában szeretnénk az embereket szórakoztatni, miközben az epizódokba ágyazott online vásárlási lehetőséggel egy új platformot hozunk létre a hazai műszaki kiskereskedelmi piacon – mondta Pöhacker Gábor a MediaMarkt marketingvezetője.Az Akcióhősök stáblistája egyébként olyan neves alkotókat vonultat fel, mint a rendező Spáh Dávid, akihez több kereskedelmi televíziós csatorna műsora is köthető, továbbá Herrer Sári színésznő és énekesnő, valamint Szurdi Panni és Csiby Gergely.A sorozat szeptember 4-én indult egyből 3 epizóddal, szeptember 6-án, csütörtökön pedig újabb 2 rész kerül fel aoldalra. Ezután a sorozat hetente két résszel jelentkezik, keddenként és csütörtökönként. Az egyes epizódok egyenként 2-4 percesek. Az Akcióhősök sorozat 15 epizódja szeptember és október hónapokban lesz látható, a fentebb nevezett oldalon és a MediaMarkt YouTube csatornáján.