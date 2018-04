Film a migráció bölcsőjében - a lakosság közel fele indulásra kész

Számos fiatal indul el a szenegáli fővárosból apró kenukon, halászhajókon: megpróbálnak a nyugat-afrikai partokat követve eljutni egészen a Gibraltári- szorosig, és onnan eljutni Spanyolországba. Sokan nem élik túl az utat.

A biztonságpolitikai szakértő annak a tanulmánynak a valóságtartalmára keresett bizonyítékot – vagy cáfolatot –, amely szerint az ország 15 milliós lakosságának több mint 40 százaléka arra készül, hogy elhagyja hazáját. A kétrészes filmet az M1 tűzte műsorára.Forráspont címmel készített riportfilmet az Európai Unió felé irányuló migráció hátteréről Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő. Az M1 által sugárzott film első epizódjában annak járt utána a dakari utcákon, otthonokban, hogy igaz lehet-e az a friss washingtoni tanulmány állítása, amely szerint a 15 milliós szenegáli lakosság mintegy 41 százaléka hazájának elhagyására készül, arra, hogy legális vagy illegális módon átjusson az Európai Unióba.Hatvanmillióan készülnek elhagyni AfrikátA vágóképekkel gazdagon illusztrált alkotásban a szakértő a migrációs hátteret is elemezte. Elmondta, hogy az ENSZ adatai szerint Afrika lakossága 2000 óta 470 millióval emelkedett, és ezzel meghaladta az egymilliárd-kétszázmillió főt. Ugyancsak az ENSZ szerint – folytatta Spöttle – hozzávetőleg 60 millió ember készül arra a következő tíz évben, hogy elhagyja a kontinenst, elinduljon az Európai Unió, Amerika vagy Ausztrália felé. Ezt alátámasztják a NATO azon jelentései is, amelyek szerint Afrika fiataljainak nagyobb része fontolgatja ezt – fontos hozzátenni, hogy arrafelé az átlagéletkor 25 év.Magas munkanélküliség, alacsony iskolázottság a jellemzőDakar lakosainak mintegy 95 százaléka muzulmán vallású, a fennmaradó 5 százalék pedig keresztény. Komoly problémát jelent Szenegálban is a túlnépesedés, különösen vidéken vagy azokban a családokban, ahol jellemzően alacsony az iskolázottsági szint.„Azok az emberek, akik nem tudták elvégezni az iskolát, mert a szüleik szegények voltak, azok gondolkodnak azon, hogy elinduljanak Európába. Látják a filmeket, az újságokat, és azokból kiindulva szeretnének olyan életszínvonalon élni, amilyen nekünk jutott Európában" – világított rá helyszíni riportjában Georg Spöttle.A kivándorlás fő motivációja: a pénzA gazdasági helyzetet megvilágítandó elmondta, hogy a szenegáliak egy-egy kisebb, akár alkalmi vagy segédmunka-lehetőségért hajlandók akár napi 20-30 kilométert is utazni. Arrafelé átlagosnak számít a 35 ezer forintnak megfelelő havi bér, ugyanakkor a kenyér, a tej, a tojás nagyjából ugyanannyiba kerül, mint a budapesti üzletekben.„A kivándorlás fő motivációja tehát a pénz, akár az életveszélyes út árán is, át a Földközi-tengeren" – mondta a szakértő.A megszólalók alátámasztották: kritikus a helyzet az országban, van olyan család, amelyben mindenki munkanélküli. „Otthon ülnek, teáznak, és arról beszélgetnek, hogyan tudnának maguknak jobb életet biztosítani Európában" – tolmácsolta Georg Spöttle a dakari megszólalókat.A helyi riportalanyok azt is elmondták, hogy jellemzően sokan laknak együtt egy háztartásban; segítik egymást mindenben, közösen főznek, közösen nevelik a gyerekeket, „és ha valakinek sikerül eljutnia Európába, az lehetőleg a lehető leggyorsabban maga után akarja vinni a családját: a feleségét, esetleg a feleségeit vagy 5-6-7 gyermeket is".Munka híján a segéllyel is megelégednénekGeorg Spöttle a filmben leszögezte: több európai ország vezetője azt állítja, hogy a migráció jó dolog, mert szükség van az unióban munkaerőre. „Mi viszont azt tapasztaltuk, hogy inkább a tanulatlanok mennének el, vagyis nem helytálló az a kijelentés, hogy ők dolgozni érkeznek Európába. Sőt, akadtak olyan fiatalok is, akik azt mondták, hogy nekik elég lesz a segély is, ha nem kapnak munkát" – tudatta a szakértő.