Film készül a Meghökkentő mesék írójáról

Roald Dahl életéről készül játékfilm, amelyben Hugh Bonneville brit színész alakítja majd a híres írót - számolt be róla csütörtökön a BBC News.



A produkció a hatvanas években játszódik, középpontjában Dahl Patricia Neal színésznővel kötött házassága áll. "Szerintem semmi sem mutathatja be jobban Roald Dahl ambivalens életét. Rendkívül sérülékeny ember volt a magabiztos külső mögött" - mondta Elliot Jenkins, a film producere.



A hatvanas években Dahl több, később híressé vált könyve megírásával küzdött, köztük volt a Matilda és a Charlie és a csokigyár is. Ebben a korszakban játszott Neal a Hud című filmben és alakításáért elnyerte a legjobb színésznő Oscar-díját.



Az életrajzi film a hírek szerint olyan típusú produkció lesz, mint a Banks úr megmentése, amelyet Tom Hanks és Emma Thompson főszereplésével forgattak.



A Dahl-film főszerepét Hugh Bonneville kapta. A Paddigton, a Műkincsvadászok és a Downton Abbey-tévésorozat népszerű sztárjának legutóbbi filmjét, a Viceroy's House című történelmi életrajzi drámát márciusban mutatták be Angliában.