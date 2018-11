Film készül gróf Széchenyi Zsigmondról

2018 augusztusában a filmes stábunkkal végig jártuk Széchenyi gróf ikonikus szafariútvonala által érintett tájakat, és számos – ma is üzemelő – szálláshelyet. Az állatvilág és a városiasodó környezet változásának sokszor lehangoló eredménye már Széchenyi könyvében is megjelent és mi ezt hatványozottan tapasztaltuk"

Lenyűgözően szép természeti felvételeket tudtunk rögzíteni, de közben láttuk az afrikai változások és a rohamosan terjedő civilizáció árnyoldalát is. A dokumentumfilm elkészítéséhez az özvegy visszaemlékezéseit, eredeti fotódokumentációt, amatőr filmanyagot, érdekes naplórészleteket is felhasználunk.

A film készítésében olyan elkötelezett szakemberek vesznek részt, mint például a rendező Lerner János, aki maga is Afrika szakértő, lelkes természetvédő, Tóth Zsolt Marcell operatőr, aki hazai és nemzetközi szinten elismert természetfilm készítő, hosszú évtizedes szakmai tapasztalattal a háta mögött, vagy Bak Zsuzsa dramaturg, írónő három könyv, megannyi publikáció és egy színdarab után most a mi filmünk forgatókönyvén dolgozik"

A gróf életét új szemszögből megvilágító film bemutatja a Fekete-kontinens múltja és jelene közti drámai változásokat, felhívva a figyelmet a természetvédelem elemi jelentőségére.Az alkotók munkáját a kezdetektől segíti a ma 93 éves özvegy, gróf Széchenyi Zsigmondné Hertelendy Margit, a Magyar Természettudományi Múzeum és a Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum (Hatvan). Az izgalmas és lebilincselő képi világú dokumentumfilm mecénása a Takarék Csoport.Gróf Széchenyi Zsigmond 1898-ban született Nagyváradon és 1967-ben hunyt el Budapesten. Vadász, utazó, író volt, a magyar vadászirodalom klasszikusai között tartják számon. Vadászott Európában, Afrikában, Indiában és Alaszkában. A készülő film gróf Széchenyi Zsigmond életét az utolsó Afrika-szafariján keresztül mutatja be. Erről írt könyve, a Denaturált Afrika nem csak a vadászkalandok leírásáról szól, hanem szociológiai, társadalomtudományi, természetvédelmi kérdéseket is feszegetett abban a megvilágításban, ahogy a gróf látta a 25 évvel azelőtti állapotokat.Erre az útjára feleségével, egyben az expedíció fotósával, Hertelendy Margittal utazott. Az utazás állami megbízásból egy állatgyűjtő és expedíció volt, amely a Nemzeti Múzeum „56-os" forradalomban megsemmisült Afrika-kiállítás anyagának pótlására szolgált.– hangsúlyozta Vida József, Takarékbank elnök-vezérigazgatója, a film vezető producere, aki személyesen részt vesz a forgatásokon és a kutatómunkában is.Hozzátette: „A film forgatásába az értékmegőrzés szándékával vágott bele a Takarék Csoport. Egy természetfilmbe ágyazott, Széchenyi életét bemutató, utazásokkal teli, eredeti dokumentumokkal alátámasztott, izgalmas, hiteles filmet forgatunk. Az alkotás várhatóan érdekes filmcsemege lesz és komolyabb érdeklődésre tarthat számot."– nyilatkozta Lajos Tamás producer.„Célunk, hogy megmutassuk, meg tudunk maradni embernek az embertelenségben" ­– jelentette ki Vágvölgyi Bence, a film ötletgazdája. Reményei szerint e film majd hozzájárul ahhoz is, hogy a nagyközönség megértse a vadászat szerepét, jelentőségét, abban ne csak „úri huncutságot" lásson.A filmet várhatóan 2019 második felében mutatják be az alkotók.