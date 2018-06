Filmkritika: Dínók bolygója

A mentés csak a látszat: valójában orvvadászat zajlik.

2015-ben a nézők többsége nem sokat várt a Jurassic Worldtől, gondolván, hogy Spielberg 1993-as klasszikusának semmi sem érhet a nyomába. Ahhoz képest az új dínós film nemcsak a mozipénztáraknál lett irdatlan nagy siker, hanem – az izgalmas látványfilmekért epekedő közönséggel együtt – a mindig kritikus szakma is elismerte az alkotást. A mítosz újrateremtése tehát igazán meggyőzőre sikerült, egy percig sem lehetett kérdés, hogy lesz-e folytatás vagy sem.A Jurassic World – Bukott birodalom a cselekmény szempontjából ott folytatja, ahol az első rész abbahagyta. Egy bírósági tárgyalásból és különböző híradásokból értesülünk arról, hogy a három évvel ezelőtti tragikus események milyen következményekkel jártak – elsősorban a felelősökre és magára a szórakoztatóipari komplexum, a Jurassic World működésére nézve. Ráadásképp egy helyi vulkán is kitörőben, ami azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a látványosságnak otthont adó sziget teljes élővilágát megsemmisíti. Vagyis a dinoszauruszoknak annyi, ha a katonaság nem menti ki őket sürgősen a szigetről.Mivel a kormány úgy dönt, hadd pusztuljanak a dínók, egy állatbarát csoportosulásnak kell közbelépnie, hogy egy illegális akció keretében elszállítsák az ősi állatokat egy békésebb helyre. A csoport tagjai között természetesen ott találjuk az első részben megismert hősöket: Owen Gradyt, a raptorok barátját és Claire Dearinget, a Jurassic World egyik volt alkalmazottját. Nem árulok el nagy titkot, ha megsúgom: a mentőakcióban részt vevők döntő többsége nem annyira a dinoszauruszok mentésében, sokkal inkább azok értékesítésében érdekelt.Az értékesítés, az üzlet, a pénz mindig is elválaszthatatlan volt a Jurassic World és a Jurassic Park világától. A szereplők már 1993-ban is pénzt láttak a dínókban: a nagy anyagi siker reményében nyitották meg először a parkot, huszonkét évvel később pedig – ugyanilyen célokkal – egy egész szigetet húztak fel a dínóknak. Most oda jutott az emberiség, hogy a pórnépnek szánt látványos show helyett újgazdagok licitálnak egymásra a kiállított őslények megkaparintásáért. Az elárverezést, az idegen kézbe juttatást kellene valahogy megakadályozniuk hőseinknek, miközben egy minden eddiginél veszélyesebb fenevad is elszabadul.Hollywoodi filmhez képest a legújabb Jurassic World igen lassan építkezik. A lassúság persze önmagában nem baj, de ha darabossággal párosul, az már zavaró. A spanyol rendező, Juan Antonio Bayona (Árvaház, Szólít a szörny) a film első félórájában ide-oda kap, mintha nem tudná eldönteni, merre tartson a történet. Vészjósló kezdés után bedob egy idétlen figurát, aki a film poénjaiért felelne, de az unásig ismert sablonkarakter bohóckodása csak megöli a hangulatot.Utána megismerünk egy kislányt, aki akaratlanul is súlyos titkok felfedezője lesz. Végül pedig jönnek a katasztrófafilmbe illő jelenetsorok, amelyek székhez szögeznek, és egy olyan csúcsponttal érnek véget, ami pusztán egyetlen képkocka, mégis beleég a retinánkba. Szerencsére ilyen momentumból több is akad a film során. Bayona művészfilmes kézjegye egy-egy jelenet erejéig megmutatkozik, és ezek azok a pillanatok, amikor a második rész még az elsőnél is jobb.A Bukott birodalom zárt térben játszódó, második fele a horrorfilmeket idézi, és nemcsak a cselekmény szintjén (szörnyfilm), hanem a színvilág és a zenehasználat terén is. Chris Pratt sokadszorra bizonyítja, hogy kitűnő a világmegmentő hős szerepében, Bryce Dallas Howarddal karöltve ismét nyerő párost alkotnak. Persze a színészek csak statiszták, az igazi főszereplők a dínók, akik – ha nem vigyázunk – újra elfoglalják a bolygónkat.A Jurassic World második nekifutása bátrabb az elsőnél, de ettől nemcsak különlegesebb csemege, hanem kevésbé egységes is.