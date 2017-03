First Lady néven új termékeket árusít Melania Trump szülővárosa

A város kulturális, idegenforgalmi, sport és ifjúsági intézete olyan termékeket dobott piacra First Lady márkanév alatt, mint egy kékfrankos száraz vörösbor, egy különleges szalámi, továbbá különféle sütemények, kozmetikai készítmények, csokoládék, csokoládéval bevont szárított almaszeletek, valamint gyógyteák és porceláncsészék.



Rok Petancic, az intézet munkatársa a 24ur televíziónak elmondta: termékeik olyan elegánsak, mint az amerikai first lady maga és már felkeltették több nemzetközi internetes portál érdeklődését. Nemrég a brit Decanter bormagazin cikkezett a kékfrankosról, az amerikai Time pedig a szalámiról és Szlovéniáról közölt írást weboldalán - hangsúlyozta.



Petancic jelezte, hogy a reklám hatására megrendelések is érkeztek a First Lady márkanévvel fémjelzett sevnicai kékfrankosra. A megrendelőket pedig egyáltalán nem érdekelte az ár, az első 300 palack két nap alatt elfogyott - mondta.



A város egyebek között új arculatot és új logót is kapott, amelyen az olvasható: Látogassa meg Sevnicát (Visit Sevnica).



A településen az amerikai választások óta kapható Melania Trumpról elnevezett palacsinta, poharas desszert és méz is, ám a legnagyobb médiafigyelmet a Melania-torta kapta, amellyel egy helyi pékség rukkolt elő még tavaly.



A Ljubljanától mintegy 60 kilométerre keletre, a Száva folyó alsó völgyében fekvő Sevnica korábban az iparáról volt híres, ma egyre inkább bővül a turizmus. Az első írásos emlékek a helyről a 13. századból származnak. A települést akkor Liehtenwalde néven említik. A helység 1322-ben piaci jogot kapott, de csak 1952-ben nyilvánították várossá.