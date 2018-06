Fiú lett a Szex és New York sztárjának lányából - fotó

Fiú lett Cynthia Nixon lányából. A Szex és New York című sorozat Mirandájaként elhíresült színésznő régóta lelkes melegjogi aktivista. Ő maga is egy nővel házasodott össze, s most kiderült: legidősebb gyermeke transznemű, azaz nemváltó - írja a BorsOnline.



Az exférjétől, Samuel Joseph Mozestől született 21 éves gyerek Saman­thaként látta meg a napvilágot, ám most már Samuelnek hívat­ja magát. Az átalakulás részleteiről Nixon egyelőre nem beszélt, így nem tudni, hogy volt-e műtéti beavatkozás is.



