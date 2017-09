Fociban erősít a TV2 Csoport

Újabb sportjogot szerzett meg a TV2 Csoport, jövőre elhozza nézőinek az európai klubfutball legrangosabb sorozatát, a labdarúgó Bajnokok Ligáját.



Az UEFA-val kötött szerződés értelmében a 2018-2021-es szezonban a TV2 Csoport nézői is követhetik a BL mérkőzéseit.



Az egyre növekvő csatorna-portfólióval széles körű nézői igényeket tud kielégíteni a TV2 Csoport, a piacvezető szerep megszerzésében pedig kiemelt hangsúlyt kapnak a prémium tartalmak. Ezek közül az egyik legkértékesebbek a sportjogok, amelyek közül már itt látható: az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság a Premier League, az észak-amerikai profi jégkorongliga az NHL, a gyorsaságimotoros-világbajnokság a MotoGP, továbbá a Superbike és a salakmotor világbajnoki futamok.



- Fontosnak tartjuk, hogy a teljes lakosságnak, egész napon kínáljunk változatos műsorokat, így örömünkre szolgál, hogy újabb prémium tartalommal bővül a kínálatunk. Már most elmondhatjuk, hogy minden játéknapon lesz Bajnokok Ligája mérkőzés. Azon leszünk, hogy a nézőink minden fontos mérkőzést és összefoglalót láthassanak, ahogy ez a már meglévő exkluzív jogaink esetében is működik - mondta Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója.