Fölszállott a páva - Az első elődöntővel folytatódik A Döntők Döntője

Az első elődöntővel folytatódik pénteken a Fölszállott a páva különleges évada, A Döntők Döntője a Duna Televízióban.A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) és a Hagyományok Háza népzenei és néptáncos tehetségkutatójában az előző évadok legjobbjai mérik össze tudásukat - tájékoztatta az MTVA Sajtó Osztálya az MTI-t.Az első elődöntőben táncegyüttes kategóriában a budapesti Corvinus Közgáz Néptáncegyüttes, az erdélyi Bekecs Néptáncegyüttes és a Debreceni Hajdú Táncegyüttes, míg az énekes szólisták között a budapesti Bodó Tímea Emese, az egri Fekete Borbála, valamint a zentai Sőregi Anna és Komáromi Kristóf lép színpadra. A szóló és párostánc kategória képviseletében a nagyecsedi és dombrádi páros, Bulyáki Anett és Oszlánszki Patrik, a jászberényi Balogh Károly és a békési Okányi Mihály, a hangszeres szólisták és zenekarok kategóriájában pedig a felvidéki Pósfa Zenekar, a bajai Danubia Tamburazenekar és a mezővári Kovács Dániel mutatkozik be.Ebben az évben újdonság, hogy most a közönség szavazatain múlik, mely produkciók jutnak a december 21-i döntőbe. A nézők az eddig megszokott módon, alapdíjas SMS-ben küldhetik el szavazataikat a 06-20/30/70-44-22-999-es telefonszámra. A szavazást a műsorvezetők indítják el az adásban és ők is zárják le. Emellett a MediaKlikkPlusz applikáción keresztül is lehet szavazni.A szavazással kapcsolatos részletes információk és a versenyzők kódjai a www.mediaklikk.hu/pava oldalon is megtalálhatók.A nézők szavazataival négy produkció jut tovább, a zsűri pedig további két fellépőnek adhat szabadkártyát, így a tizenkét induló közül hat folytathatja a versenyzést a középdöntőben.Újítás az is, hogy az idei Fölszállott a páva együttesei és szólistái felajánlhatják nyereményüket a saját régiójukban fontos szerepet betöltő civil szervezetnek.Az élő adásokban a 48 kiválasztott versenyző előadását idén a Fölszállott a páva korábbi évadában feltűnt gyermekszereplők vendégprodukciói színesítik, de a zsűri tagjait is láthatja táncolni, énekelni és zenélni a közönség.A zsűri elnöke Sebő Ferenc Kossuth-díjas zenész, a nemzet művésze lesz, mellette idén is Sebestyén Márta Kossuth-díjas énekes, Agócs Gergely néprajzkutató, népzenész, a Hagyományok Háza tudományos munkatársa, Diószegi László történész, koreográfus, a Martin György Néptáncszövetség elnöke, valamint Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas táncművész, koreográfus, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti vezetője értékeli a produkciókat.A műsort ebben az évadban is Morvai Noémi és Novák Péter vezeti.