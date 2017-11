Fölszállott a páva: a második élő elődöntővel folytatódik a tehetségkutató

A második első élő elődöntővel folytatódik a Fölszállott a páva 5. évada péntek este, a közmédia nézői újabb tizenkét produkciót és vendégfellépőt láthatnak a Duna televízióban - közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) sajtóosztálya az MTI-vel.



A Hagyomány összeköt! mottóval ezúttal felnőttek számára megrendezett népzenei és néptáncos tehetségkutató műsor múlt pénteki első elődöntőjéből hat produkció már továbbjutott a középdöntőbe. A Duna televízióban pénteken 20 óra 25 perctől látható második élő elődöntőben újabb hat produkciónak szavaz bizalmat a zsűri.



Az MTVA és a Hagyományok Háza közös műsorában továbbra is 4 kategóriában állnak a zsűri elé: énekes szólisták és énekegyüttesek; hangszeres szólisták és zenekarok; táncos szólisták és táncos párok; néptáncegyüttesek. Az elődöntőkben minden kategóriából 3-3 produkciót láthatnak a nézők.



Ezúttal visszatér a képernyőre Bulyáki Anett és Oszlánszki Patrik (Nyíregyháza), Fodor Mátyás (Gyenesdiás), Glonczi Rodrigó (Nyíregyháza), a Nógrád Táncegyüttes (Salgótarján), a Tessedik Táncegyüttes (Szarvas), a Kalotaszeg Legénytársulat (Méra), a Pendely Énekegyüttes (Debrecen), Turzó Boglárka (Berettyóújfalu), Szöllősi Katalin (Marosvásárhely), a Danubia Tamburazenekar (Baja), az Ördöngös Zenekar (Szamosújvár) és Gál János (Budapest).



A zsűri a 4 kategória legmagasabb pontszámot elért versenyzőit juttatja tovább, összesen 4 produkciót, azonban további kettő is tovább jut a középdöntőbe, őket a zsűri a műsor végén szabadkártyával ajándékozza meg. A 6 továbbjutó produkció a középdöntők során már a nézők szavazatára is számíthat.



A második élő elődöntő extra fellépője Szabó Balázs dalszerző-énekes, multiinstrumentalista zenész, bábszínész és mesemondó lesz. 2009-től saját bandája élén énekel, gitározik, hegedül és kavalozik. A magyar népzene, a rock, a pop és a funk határvidékein mozgó Szabó Balázs Bandája eddig három lemezt jelentetett meg: a Megcsalogató és az Átjárók című dupla album után 2014-ben adták ki a legfrissebb dalokból álló nagylemezüket, az Élet elvitelre címűt, amely 2015-ben Az év alternatív albuma kategóriában Fonogram díjat kapott. Kevesen tudják róla, hogy Kecskeméten saját táncháza volt és azóta is nagy vágya, hogy a fővárosban is kialakítson egyet.



A Fölszállott a páva zsűrijének elnöke ezúttal is Sebő Ferenc Kossuth-díjas zenész, a nemzet művésze. Idén is szerepel a bírálók között Sebestyén Márta Kossuth-díjas énekes és Agócs Gergely néprajzkutató, népzenész, a Hagyományok Háza tudományos munkatársa. Visszatér a zsűribe Diószegi László történész, koreográfus, a Martin György Néptáncszövetség elnöke és Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas táncművész, koreográfus is.



Az élő adásokat meghívott vendégprodukciók színesítik, a pénteki műsort a 2014-es gyermek Páva győztese, a Bartina Táncegyüttes és Fitos Dezső Társulatának közös produkciója nyitja meg, a műsor végén pedig a Magyar Nemzeti Táncegyüttes lép a Fölszállott a páva színpadára, akikkel színpadra áll művészeti vezetőjük, Zsuráfszky Zoltán zsűritag is.



A Fölszállott a páva új évadában a területi válogatókról 48 produkció jutott tovább az elődöntőkbe, amelyeket november 17-től az élőben sugároz a közmédia. A középdöntőket december 15-én és 22-én, a döntőt december 29-én rendezik, ahol a 4 kategóriagyőztes mellett a közönség is kiválasztja 2017 legjobb produkcióját.



A Fölszállott a páva műsorvezetői Novák Péter és Morvai Noémi.