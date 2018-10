Fölszállott a páva: az eddigi legjobbak versenyeznek az új évadban

Különleges évaddal jelentkezik a Fölszállott a páva népzenei és néptáncos tehetségkutató műsor: az eddigi legjobbak mérik össze tudásukat a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) és a Hagyományok Háza hatodszorra megrendezett tehetségkutatójában.A döntők döntője alcímet viselő hatodik évadban régi nagy kedvencek lépnek a színpadra: a felnőtt és gyermek évadok szereplői is versenybe szállnak a legjobbnak járó díjért - közölte az MTVA kedden az MTI-vel.A Duna Televízió október 26-án és november 2-án sugározza a Fölszállott a páva két felvezető adását, amelyekben a versenyzők visszaemlékeznek az elmúlt évadok legjobb pillanataira. A műsor élő adásai november 9-én az elődöntőkkel kezdődnek, és december 21-én a döntővel zárulnak.A Kárpát-medence népzenei és néptáncos tehetségei ezúttal is négy kategóriában mutathatják meg tudásukat: külön versenyeznek az énekes szólisták és énekegyüttesek; a hangszeres szólisták és zenekarok; a táncos szólisták és táncospárok, valamint a néptáncegyüttesek.A zsűri elnöke ezúttal is Sebő Ferenc Kossuth-díjas zenész, a nemzet művésze lesz. "A műsorban a táncok és a zenék az igazán érdekesek, illetve a fiatalok kisugárzása, személyisége, és természetesen a tudásuk. Az előző évadokban az volt a nagy szívfájdalmam, hogy többször olyan szereplők között kellett választanom, akiket ugyanolyan jónak tartottam. Örülök, hogy még egyszer fel tudnak tűnni a Fölszállott a páva színpadán"- idézi a közlemény a zsűri elnökét.Idén is szerepel a zsűriben Sebestyén Márta Kossuth-díjas énekes, Agócs Gergely néprajzkutató, népzenész, a Hagyományok Háza tudományos munkatársa, Diószegi László történész, koreográfus, a Martin György Néptáncszövetség elnöke, valamint Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas táncművész, koreográfus.A tavalyi évadhoz hasonlóan a Fölszállott a páva műsorvezetői Novák Péter és Morvai Noémi lesznek.Fontos változás azonban, hogy az előző évadoktól eltérően a zsűri a produkciók szóbeli értékelése után átadja a döntés jogát a televíziónézőknek. Így a közönség szavazatain múlik, kik kerülnek a középdöntőkbe, illetve melyik produkciók jutnak a december 21-i döntőbe. Az élő adásokban a zsűri szabadkártya segítségével az elődöntőkben két, a középdöntőkben már csak egy versenyzőt juttathat tovább.A Fölszállott a páva szakmai zsűrije 48 versenyzőt választott ki a korábbi évadok indulói közül a 2018-as megmérettetésre."A Fölszállott a páva hagyományos műveltségünk értékeit viszi képernyőre. A döntők döntőjének negyvennyolcas indulómezőnye már bizonyította a tehetségét, ezért úgy vélem, idén az eddigieknél még magasabb szakmai színvonalra számíthatunk. Ebben az évadban a tévénézők szavazatai döntenek a továbbjutásról, emiatt sem tudom megjósolni, hogy alakul majd a verseny. Remélem, az idei évad ismét megerősíti, hogy a hagyományos kultúrának, a benne kialakult, sok esetben évezredes múltra visszatekintő népművészeti értékeinknek helye van a 21. század mediális terében" - hangsúlyozta Agócs Gergely.A kiválasztott 48 versenyző névsorát ahonlap teszi közzé: október 26-ig, a Fölszállott a páva első adásáig az oldalra látogatók mindennap megismerhetnek két-két indulót.