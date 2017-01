Folytatódik a Keresem a családom

Az RTL Klubon immár a harmadik évaddal jelentkezik február 14-től kedd esténként a családtagok egymásra találását segítő műsor, a Keresem a családom. Lilu és a műsor stábja ezúttal is bejárta a világot, hogy megtalálják az eltűnt vagy egymástól elszakadt rokonokat.



A Keresem a családom 2015 tavaszán került az RTL Klub képernyőjére. A kiemelkedő nézettséggel és népszerűséggel futó műsor az őszi szezon után február 14-től újabb évaddal jelentkezik a piacvezető csatornán, az első epizód február 14-én, kedden 21.30-tól.



A családegyesítő műsor harmadik évadában Lilu a magyar helyszíneken kívül ismét az egész világot beutazta a műsor stábtagjaival együtt. Így többek között Ausztráliába, az Egyesült Államokba és Lengyelországba is eljutottak, hogy ismét segítsenek olyan egymástól elszakadt rokonoknak, akik sosem látták egymást, sőt, olyan is előfordult, hogy nem is tudtak egymás létezéséről. Az eltűnt vagy elszakadt szülőket, gyerekeket, testvéreket több esetben is hosszú hónapok, van, hogy fél éves nyomozás után találtak meg a műsor készítői.



Ismét kiemelt figyelmet fordítottak arra a készítők, hogy minden szereplővel a saját környezetében forgassanak, nem kiszakítva őt az megszokott közegéből. A műsor hitelességének a záloga, hogy a történeteket most is az élet és a szereplők reakciója alakította, Lilu és a stáb pedig csak a moderátor szerepét tölthették be.



A harmadik évadban talán az eddigieknél is érzelmesebb, szívbemarkolóbb történeteket láthatnak majd a nézők. Lesznek tragikus fordulatok, családi drámák és megható vagy éppen meglepő történetek. A műsor producere ezúttal is Máté Krisztina, a főszerkesztője pedig Hadas Kriszta.



A Keresem a családom új évada február 14-én, kedden este érkezik a Barátok közt után.