Folytatódik az Aurelio-Baukó Éva háború

Újabb fejezethez ért a Baukó kontra Aurelio háború. Igaz, a botrányvideót törölte, Baukó pedig közölte, feljelentét tesz, Aurelio nem rettent meg. „Letöröltem a videót, mert a lelkiismeretem nem hagyott békén megint jogtalanul – mert azt mondtam, amit gondolok" - magyarázza az egykori vv-s srác, aki ellentámadásba is lendült.Ő is ügyvédet fogadott. És most már húszezreseket villogtat a kamerába.„Letilthatsz egy hónapig is, akkor is itt leszek b**meg! (…) Több mint százötvenezren nézték meg a videót, ami rekord!" - magyarázza Baukónak, akinek azt is megmutatta, ő is lementette már, hogy Baukó drogosnak nevezi az interneten, aminek most jogi következménye is lesz..., többek között ezt mondta a videójában: "Nekem nem kell sz*pkodnom 60 éves orvosokat!" Éva erre reagált . Aztán azt mondta, pert indít . Aurelio nem zárta itt le a történetet, egy újabb videóban osztotta meg véleményét az ügyről.