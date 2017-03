Fonogram-díjjal jutalmazták az év legjobbjait

Fenyő Miklós veszi át az életműdíjat a gálán

Pajor Tamás és az Ámen, Rúzsa Magdi, a Jónás Vera Experiment, a Hősök, Palya Bea és a Lóci játszik is Fonogram-díjat kapott szerda este a Várkert Bazárban rendezett gálán. Életműdíjjal Fenyő Miklóst és Nemes László hangmérnököt ismerték el.A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége (MaHaSZ) által rendezett díjátadón tizenkét hazai és hat külföldi kategóriában adták át a szakmai zsűri által odaítélt Fonogram-díjakat.

A 70 éves Nemes László 1964 óta dolgozik a magyar rockszíntéren, számos hazai stúdiófelvétel, lemez, valamint nagyszabású koncert hangmérnöke, hangosítója volt az elmúlt évtizedekben. A hangmérnöki tevékenységet a Syconor zenekar mellett kezdte, a hetvenes évek második felében az Omega együtteshez került. Hosszú időn keresztül dolgozott a csapattal, az első velük készült és lemezen hallható munkája az 1979-es Kisstadion-koncert felvétele, de ő volt Az Arc és a XI című album hangmérnöke is. Készített hangfelvételt a Republicnak, a Bikininek, a Hungariának, Komár Lászlónak, a P. Mobilnak, a KFT-nek és a Karthagónak is.

A Fonogram-díj valamennyi kategóriában egy művészi kivitelű aranyozott mikrofon. A Fonogram - Magyar Zenei Díjat - Arany Zsiráf-díj néven - a magyar hanglemezkiadás kiemelkedő teljesítményeinek, valamint a nemzetközi hanglemezkiadás Magyarországon kiemelkedő sikerű és értékű albumainak díjazására alapította a MAHASZ közgyűlése 1992 szeptemberében. A díjra az elismerés odaítélésének évét megelőző két naptári évben Magyarországon megjelent album nevezhető.

Nyertesek:1. az év hazai klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvételePAJOR TAMÁS / ÁMEN - Fénykor (szerzői kiadás)2. az év külföldi klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvételeDAVID BOWIE - Blackstar (Sony Music)3. az év hazai modern pop-rock albuma vagy hangfelvételeRÚZSA MAGDOLNA - Érj hozzám (Magneoton)4. az év külföldi modern pop-rock albuma vagy hangfelvételeBRUNO MARS - 24K Magic (album) (Magneoton/Warner Music)5. az év hazai alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvételeJÓNÁS VERA EXPERIMENT - Tiger, Now! (Launching Gagarin Records & Management)6. az év külföldi alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvételeRADIOHEAD - A Moon Shaped Pool (XL Recordings)7. az év hazai elektronikus zenei albuma vagy hangfelvételeBELAU - The Odyssey (szerzői kiadás)8. az év külföldi elektronikus zenei albuma vagy hangfelvételeTHE XX - On Hold (Young Turks Recordings)9. az év hazai rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvételeHŐSÖK - Lepörög a film / Életút / Felejtés / Ha én lennék a főnök / Legjobban / Menj tovább / Nem vagy egyedül (Gold Record)10. az év külföldi rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvételeDRAKE - Views (Universal Music)11. az év hazai hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvételeASPHALT HORSEMEN - Brotherhood (GrundRecords)12. az év külföldi hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvételeMETALLICA - Hardwired...To Self-Destruct (Universal Music)13. az év hazai hagyományos slágerzenei albuma vagy hangfelvételeMÁRIÓ - Duett Album (ko records)14. az év hazai kortárs szórakoztatózenei albuma vagy hangfelvételeRAKONCZAI IMRE - Az éjszaka fényei (Schubert Music Publishing)15. az év hazai gyermek albuma vagy hangfelvételeFARKASHÁZI RÉKA ÉS A TINTANYÚL - Bumm, Bumm, Bumm (Tom-Tom Records)16. az év hazai jazz albuma vagy hangfelvételePÉTER KASZÁS - Infinity Project (Magneoton)17. az év hazai világ- vagy népzenei albuma vagy hangfelvételePALYA BEA - Tovább nő (szerzői kiadás)18. az év felfedezettjeLÓCI JÁTSZIK (Prime Event Management)életműdíjFENYŐ MIKLÓSszakmai életműdíjNEMES LÁSZLÓelőtt a GroupíníSwing Hungária-egyveleggel tisztelgett a gálaesten.A szervezők MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a rendezvényen fellépett Rúzsa Magdi, aki egy népdalcsokorral örvendeztette meg a nézőket, a Honeybeast pedig a gálán mutatta be vadonatúj, Így játszom című dalát. A modern elektronikus zenét a díjátadó műsorában a New Level Empire képviselte Deniz közreműködésével, a dance vonalat pedig Andrewboy, aki vonósokat és fúvósokat is megszólaltatott egyedi produkciójában.