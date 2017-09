Fotóikkal mutatkoznak be a hajléktanalok

A Budapest Bike Maffia és a Café Art Budapest második alkalommal megrendezett projektjének célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a hajléktalanság problémájára és pozitív irányba változtassa meg a hajléktalan emberekről kialakult képet - közölték a szervezők az MTI-vel.A projekt keretén belül 100 darab egyszer használatos fényképezőgépet osztottak ki hajléktalan emberek között, akik ennek köszönhetően saját szemszögükből tudták bemutatni Budapestet és saját életüket, problémáikat, gondolkodás- és látásmódjukat.Az idei programban a kiosztott 100 eldobható fényképezőgépből összesen 94-et juttattak vissza az alkalmi művészek a szervezőkhöz, akik több mint 2000 fényképet hívtak elő. A kiállítás anyagát egy szakmai zsűri ezekből a fotókból állította össze.Az akció keretében egy 2018-as naptár is készül, arról azonban, hogy mely képek kerülnek bele, a közönség is szavazhat a kiállítás helyszínén és online is.A tárlat szeptember 28-ig látogatható a FUGÁ-ban, majd Londonban, New Yorkban, New Orleansban és Magyarországon egy időben, október 10-én, a hajléktalanság világnapján jelenik meg a MyBudapest Photo Project napárja, amelynek megvásárlásával a kezdeményezésben résztvevő hajléktalan embereket támogatják.