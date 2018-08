Franco Nero után, idén Claudia Cardinale látogat Egerbe

Több híresség mellett az európai filmművészet egyik legnagyobb dívája, Claudia Cardinale is ellátogat Egerbe az első Egri Klasszikus Film Maraton alkalmából, melyet szeptember 7-11. között rendeznek meg a Hevesi megyeszékhelyen - tájékoztatta a térség és a város országgyűlési képviselője, miniszterelnöki megbízott szerdán az MTI-t.



Nyitrai Zsolt közölte: a fővárosi filmmaratonhoz kapcsolódó rendezvény elsődleges helyszíne a felújított Uránia Mozi épülete lesz, ám a Kepes Központ előtt is tartanak szabadtéri vetítéseket és egy különleges filmes sétányt rendeznek be a Sándor Imre utcában. A Volt egyszer egy vadnyugat női főszereplője, Claudia Cardinale a programsorozat első napján, szeptember 7-én délután tart közönségtalálkozót - tette hozzá.



Hangsúlyozta: a helyi közéletben végzett munkájuk egyik vezérelve, hogy a város értékeire és szépségeire rávilágítva minél több országos, illetve nemzetközi eseménynek, produkciónak adjon otthont Eger és minél több híresség látogasson el ide. Céljuk továbbá a helyi attrakciók, termékek széles körű bemutatása Budapesten és országszerte.



Ennek jegyében tavaly Franco Nero járt Egerben, idén pedig - a filmvilág több képviselője, köztük várhatóan Koltai Lajos Kossuth-díjas operatőr, rendező, valamint Szabó István Oscar- és Kossuth-díjas filmrendező mellett - Claudia Cardinalét látják vendégül.



Ráduly György, a Magyar Nemzeti Filmarchívum igazgatója a kezdeményezésről szólva felidézte: a filmmaratonok tavalyi életre hívásának apropóját a 2017 januárjában beindult filmrestaurálási program adta. A helyreállított filmeket így nagyvásznon, moziban láthatja a közönség.



Idén két vidéki helyszínnel, Egerrel és Győrrel egészül ki a múlt évben a fővárosban indult program, melynek nem titkolt célja, hogy idővel minél több hazai település csatlakozzon hozzá és mozgalommá bővüljön - fogalmazott. Jelezte: a várossal korábban kötött együttműködésnek köszönhetően Eger idén már szorosan és több szálon is kapcsolódik a Budapesti Klasszikus Film Maraton szeptember 4-9. között sorra kerülő programsorozatához. Így az említett hírességeken túl Katinka Faragó, Ingmar Bergman munkatársa, producere is jelen lesz a helyi seregszemlén, az érdeklődők pedig Szabó István restaurált filmjeit is megnézhetik.



A Magyar Nemzeti Filmalap Filmarchívum Igazgatósága által teljes körűen felújított magyar filmalkotásokat először vetítenek le Egerben filmszínházi körülmények között.