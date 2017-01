Friss! Börtönt kértek Lagzi Lajcsira

legalább 30.131.478 Ft értékben tulajdonított el áramot,

legalább 4.723.496 Ft értékben tulajdonított el földgázt,

legalább 16.003.428 Ft értékben vezetékes vizet tulajdonított el.

Az ügyészség szerint Lagzi Lajcsi 1993 és 1999 egyedül, majd 2000-től a másodrendű vádlottal, feleségével, Boglárkával szabálytalanul áramot-, vizet- és gázt vételezet mocsai ingatlanaiban illegális bekötések segítségével - írja a BorsOnline A sértett közműszolgáltatók felé a szabályosan felszerelt fogyasztásmérők által jelzett „nulla" közeli óraállások alapján éveken át minimális összegű befizetéseket teljesített Lajcsi és a másodrendű vádlott, vagyis felesége is.Az ügyészség harmadrendű vádlottja Cs. Csaba, aki szerintük tudott a szabálytalan bekötésekről és abban segítséget is nyújtott.Az ügyészség szerint Lajcsi összesen:Az ügyészség a vádiratban G. L. vádlottra börtönben végrehajtandó szabadságvesztés, közügyektől eltiltás, 500.000 forint összegig pénzben kifejezett vagyonelkobzás kiszabását indítványozta – írták közleményükben, amelyben arra is emlékeztetnek, hogy halmazati szabályokra is figyelemmel a büntetési tételkeret két évtől tizenkettő évig terjedő szabadságvesztés lehet.Lajcsi az ügy miatt 4 hónapot töltött előzetesben, felesége, Boglárka egy hetet.