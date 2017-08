Frissdiplomás magyar rendező munkáját jelölték a diák Oscarra

Freund Ádám Földiek című rövidfilmjét is jelölte a diák Oscar-díjra (Student Academy Awards) az Amerikai Filmakadémia a külföldi film kategóriában.Az idén 44. alkalommal kiosztandó diák Oscar hét kategóriájának jelöltjeit magyar idő szerint csütörtök este jelentették be. A külföldi játékfilmek versenyében Freund Ádám Földiek című diplomafilmje is a finalisták között van.Freund Ádám idén diplomázott Miklauzic Bence és Salamon András film- és televíziórendező osztályában, előtte az Színház- és Filmművészeti Egyetemen (SZFE) televíziós műsorkészítő szakon is tanult - közölte az egyetem az MTI-vel.A Földieket Freund Ádám Fekete Ádámmal és Horváth János Antallal közösen írta, az operatőr Gyuricza Mátyás, a vágó Érdi Zsófia, a látványtervező Tasnádi Zsófia, a hangmester Zándoki Bálint, a zeneszerző Keresztes Gábor volt. A film a Cinema-Film és az SZFE gyártásában készült, a VisionTeam, a CineSuper és az AmegO Film együttműködésében.A Földiek főszereplője egy 12 éves kisfiú, Ábel, akinek családtagjai mintha az univerzum legtávolabbi pontjain élnének. Amikor azonban a hobbifeltaláló apa valóban kilövi magát az űrbe, a fiúnak választania kell, hová tartozik.A Földiek idén tavasszal debütált a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon, amelynek elnyerte a fődíját, a film operatőre, Gyuricza Mátyás pedig az Aranyszem Operatőr Fesztivál díját is megkapta diák kategóriában.Böszörményi Zsuzsa Egyszer volt, hol nem volt című 1991-es vizsgafilmjével nyerte el az 1972-ben alapított diák Oscar-díjat a legjobb külföldi filmek között.Tavaly Kis Hajni Szép alak című vizsgafilmje hosszú idő után az első magyar jelölt volt a diák Oscaron.A diák Oscarra idén 1573 nevezés érkezett a világ filmes egyetemeiről, minden iskola csak egy-egy alkotást küldhetett kategóriánként.A díjakat október 12-én adják át az akadémia Beverly Hills-i Samuel Goldwyn színházában.