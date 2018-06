Garfield a legöregebb macska, tegnap lett 40 éves

kép: napigarfield.blog.hu

kép: napigarfield.blog.hu

kép: napigarfield.blog.hu

Jim Davis rajzoló életében Garfield elődje egy szúnyog volt. Mivel a rovarokat nem szerették az emberek, a képregény végén agyon is taposta Jim Davis. Ezután váltott macskára, gyakorlatilag az akkori képregényvilág piaci rését tömte be a lasagne imádó narancssárga lustaságkupaccal. Hihetnénk, hogy a saját macskájáról mintázta az állatot, viszont az az igazság, hogy még csak nem is volt macskája a rajzolónak. - írja a Nuus Eleinte csak ketten voltak a képregény főhősei, Jon és Garfield, csak később csatlakozott Ubul (Oddie), a kutya, aki még viccesebbé tette a macska bizonyos reakcióit.Az első sztorik után a kiadó nem kért többet a Garfieldből, viszont kénytelenek voltak visszahozni, mikor olyan olvasói leveleket kaptak, hogy:A Garfield megkapta a világ legtöbb lapjában megjelenő Guiness rekordot 2007-ben. Ekkor összesen 2580 lapban jelent meg világszerte. A nevét egyébként Jim Davis nagyapjáról, James Garfield Davisről kapta a világ kedvenc macskája. Davis saját kiadót alapított, a Paws-t, itt adta ki a Garfieldot.A popkultúra szerves részét képző képregény, melyból 1984 óta folyamatosan készülnek a rajzfilmek, folyamatosan szépült. A kétezres évekre elnyerte a végső formáját Garfield, és mind a mai napig sokak kedvence maradt.