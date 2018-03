Gary Oldman, Frances McDormand, A legsötétebb óra, Testről és lélekről - Önök nekik adnák az aranyszobrocskát!

Legjobb film

A legsötétebb óra.

Legjobb férfi főszereplő

Gary Oldman

Legjobb rendező

Guillermo del Toro

Legjobb női főszereplő

Frances McDormandét

A legjobb idegennyelvű film

Testről és lélekről



A legjobb idegen nyelvű filmek mezőnyében Enyedi Ildikó Testről és lélekről című alkotása nem a legesélyesebb az Oscar-díjra, ugyanakkor a tavalyi magyar győztes, a Mindenki sem tartozott akkor a legesélyesebbek közé, mégis elnyerte a díjat"

Én úgy gondolom, most is van esély, lehet benne bizakodni, talán a témája az, ami kicsit közelebb hozhatja az akadémiai tagokhoz a Testről és lélekrőlt"

Legjobb férfi mellékszereplő

Woody Harrelson

Pár órát kell már csak várni, és megtudjuk, kik kapják 2018-ban az Oscar-díjakat. A gála előtt kíváncsiak voltunk az Önök véleményére is. Szoros verseny egyik kategóriában sem volt. Lássuk a díjazottakat:A szavazatokkapta olvasóinktól Filmkritikánkban is írtuk : "Joe Wright legújabb filmjében Gary Oldman legalább annyira hajt az Oscarért, mint Churchill hajtott a győzelemért." Churchill utódai is népszerűsítették a filmet, így joggal pályázik az aranyszobrocskára.Ha a legjobb film A legsötétebb óra, a legjobb színész a főszereplőt, Winston Churcillt alakító. Közel 56 százalékkal nyert a brit színész olvasóink körében. A kritikusok szerint a színész karrierje csúcsára ért A legsötétebb óra című filmjével.A legjobb rendező versenye megosztotta olvasóinkat: szoros versenyben, kevesebb, mint 2 százalékkal (32,9-34,7%) Christopher Nolan (Dunkirk) előtt nyertA víz érintése rendezője. A mexikói direktornak ez lehet az első Oscar-díja.A legjobb női főszereplő versenye megint sima győzelmet hozott, méghozzá31 százalékkal acímű filmben nyújtott alakításáért. A film az Oscar előszobájának tartott BAFTA-gálán is tarolt: a filmet kilenc díjra jelölték, és ötöt el is hozott. Martin McDonagh forgatókönyvíró és rendező alkotása kapta a legjobb filmnek, a legjobb brit filmnek és a legjobb eredeti forgatókönyvnek járó elismerést.Emellett Frances McDormandnek ítélték a legjobb női főszereplő díját, és Sam Rockwell lett a legjobb férfi mellékszereplő.Talán kicsit haza is beszéltünk, de nem is baj, amindenki nagy kedvence, olvasóinkadná oda az aranyszobrocskát.- fogalmazott a szakértő. Hozzátette, az sem elhanyagolható tény, hogy Enyedi Ildikó az egyetlen női rendező a mezőnyben, ami a metoo-kampány idején fontos lehet.Olvasóinkat is meggyőzte aalakítása a Három óriásplakát Ebbing határában című filmben: olvasóink 33 százaléka adná oda neki az aranyszobrot.

Legjobb női mellékszereplő

Octavia Spencer

Legjobb animációs film

Cocó

mellékszereplőként is emlékezeteset alakított A víz érintése című filmben. Spencer 2012-ben A segítség című filmért már vehetett át Oscar-díjat a legjobb mellékszereplő kategóriában, most meglehet neki a második aranyszobra is.Ebben a kategóriában olvasóink szerint nincs kérdés, 52 százalékuk anak adná az aranyszobrot. A holtak világában játszódó film az animációs filmek egyik legjelentősebb elismerését, a Los Angelesben átadott Annie-díjat 13-ból 11 kategóriában nyerte el. Ez a díj megbízható barométernek tekinthető az Oscar-esélyek szempontjából is.Szerdán lezárult az Oscar-szavazás: a mintegy 8000 tagú amerikai filmakadémia szavazásra jogosult tagjai postán vagy online küldhették el szavazatukat, amelyek összesítéséből magyar idő szerint hétfőn hajnalban derül ki, hogy kik és mely produkciók kapják a rangos hollywoodi filmdíjat a 90. Oscar-díjátadó gálaesten.A szavazatok megszámlálásával a tavalyi fiaskó után is a PricewaterhouseCooperst bízták meg és a cég gondoskodik arról is, hogy a díjak átadásának pillanatáig ne szivároghassanak ki az eredmények.A Los Angeles-i Dolby Színházban helyi idő szerint vasárnap este 24 kategóriában adják át az Oscar-szobrokat.A legjobb idegen nyelvű film kategóriájában Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmje is esélyes az Oscar-díjra. A rendező, a film producerei és néhány stábtag személyesen is részt vesz a gálán.Tavaly a legjobb film díjának átadásakor a PricewaterhouseCoopers egyik munkatársa hibázott, rossz borítékot adott oda a díjat átadó Warren Beattynek és Faye Dunawaynek, ezért az élő adásban először a Kaliforniai álom című filmet hirdették ki győztesnek, csak pár perccel később derült ki végül, hogy a Holdfény nyerte az Oscar-szobrot.Az Oscarok történetében páratlan botrány miatt néhány fontos változást vezettek be: ezek között szerepel, hogy míg eddig csak a PricewaterhouseCoopers két alkalmazottja tudta a győztesek nevét, idén először egy harmadik személyt is kijelöltek arra, hogy felügyelje a borítékok átadását és a nyertesek bejelentését.A legtöbb,című filmje kapott Oscar-jelölést. A legjobb film díjáért kilenc produkció, a mexikói rendező alkotásán kívül acímű második világháborús dráma, acímű thriller, acímű horror, acímű Spielberg-film van versenyben.A világszerte, Magyarorzágon a Duna Televízióban közvetített élő gálaműsort idén is Jimmy Kimmel vezeti, a műsor két producere pedig ismét Michael De Luca és Jennifer Todd.

A díjakat 3400-fős közönség előtt adják át.A bál megszervezéséről és a meghívottak vendéglátásáról Lois Burwell, a filmakadémia illetékes kormányzója, Cheryl Cecchetto producer és Wolfgang Puck sztárséf gondoskodik. A bál arculata a The Hollywood Reporter értesülése szerint az Oscar-show 90. évfordulója alkalmából a filmtörténet nagy korszakait idézi fel eredeti műtárgyakkal és filmzenékkel.Burwell, a filmakadémia díjakkal és eseményekkel foglalkozó bizottságának elnöke, aki A rettenthetetlen maszkmestereként lett Oscar-díjas, először felügyeli az exkluzív rendezvényt. Cecchetto viszont már 29. éve producere a programnak.Puck is több mint húsz éve felelős a bál menüjéért. Idén több mint 60 fogás várja a hosszú díjátadó után érkező éhes és szomjas vendégeket. Az étlapon az Oscar-szobrot formázó füstölt lazacos szendvics, a kaviáros spárgakrémlevesen és a fekete szarvasgombás csirkepitén át a rákkal töltött hibiszkuszig számos ínyencség szerepel. De szusibár és a tenger nyers gyümölcseinek változatos kínálata, benne jeges-tengeri pókláb és 24 karátos arannyal készített kaviárparfé is színesíti a listát. A desszertek között koktélok inspirálta macaronok, lime-os habcsókos sajttorta-taco és rózsaszín csokoládés eper is lesz.Francis Ford Coppola borászatából a Rendezői változat és a 90. Oscar-kiadás elnevezésű borkülönlegességet kóstolhatják meg a vendégek. De különleges pezsgőt és egyéb szeszesitalokat is felszolgálnak a jubileum alkalmából.Az amerikai filmakadémia az el nem fogyasztott ételeket a Chefs to End Hunger (Séfek az éhezés ellen) szervezetnek adományozza. A környezettudatosság jegyében a dekorációhoz és a tálaláshoz használt műanyagot, fémet, üveget, de még a szőnyeget is újrahasznosítják, a világítást pedig energiatakarékos LED-lámpákkal oldják meg.A legjobb musical vagy vígjáték mezőnyből a Lady Bird, a drámák közül pedig a Három óriásplakát Ebbing határában nyerte el a Golden Globe-díjat.Az estén a Három óriásplakát Ebbing határában író-rendezője, Martin McDonagh a legjobb forgatókönyvért odaítélt díjat kapta meg. Továbbá a film női főszereplője, a meggyilkolt lánya igazságát kereső, dühös anyát alakító Frances McDormand és férfi mellékszereplője, Sam Rockwell is díjazott lett. Greta Gerwig rendezői bemutatkozása, a Lady Bird a főszereplő, Saoirse Ronan révén a musical vagy vígjáték mezőny legjobb színésznőjének járó díjat is elnyerte. A legsötétebb óra című történelmi filmben a főszerepet játszó Gary Oldman a drámák mezőnyében vitte el a legjobb színészének járó díjat. Oldmant az Oscar-favoritok között is emlegetik már Winston Churchill megformálásáért. A legjobb filmrendező Golden Globe-szobrát Guillermo del Toro nyerte el A víz érintése című filmjéért. A legjobb idegen nyelvű filmek mezőnyéből pedig a Fatih Akin rendezésében készült német Aus dem Nichts vitte el a díjat mások mellett Angelina Jolie kambodzsai népirtásról szóló filmje elől. A legjobb animációs film díját a Disney-Pixar produkciójaként készült Coco kapta, amelyet az Oscar-díjra is esélyesnek tartanak az elemzők.