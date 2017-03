Gáspár Laci kihozza a szexi nőstényördögöt Gubik Petrából

Ma este új epizóddal jelentkezik a Playback Párbaj az RTL Spike-on, méghozzá az énekesnő és Oláh Gergő emlékezetes összecsapásával. A stúdióban valósággal izzik a levegő, Petra lehengerlő és provokatív produkciója közben ugyanis egyetlen férfi, még a műsorvezető, Gáspár Laci sem érezheti magát biztonságban!



Lelkes nézők, sziporkázó műsorvezetők, ütős poénok és elképesztő show-t prezentáló sztárvendégek, akik adásról adásra bizonyítják, hogy jobbak bármelyik zenei imitátornál – ez a Playback Párbaj, az RTL Spike nagysikerű produkciója, amely tavasszal sem fog csalódást okozni. Ennek ékes bizonyítéka rögtön a ma esti adás, amelyben a két egykori X-Faktor felfedezett: Gubik Petra és Oláh Gergő méri össze tudását a tátogás művészetében. Előbbi a gyors reakcióinak köszönhetően már a zenei kvízben magához ragadja az irányítást, mégis Gergő indítja az estét a Hagyd meg nekem a dalt című Gáspár Laci dallal. A házigazda ennek láttán teljesen meghatódik, még pár könnycseppet is elmorzsol a szeme sarkában. De az igazi meglepetés csak ez után következik! Petra, a másik műsorvezető, Szabó Zsófi ismert slágerére, a Deja vu-re tátikázik, miközben szó szerint rámászik a megszeppenten pislogó Lacira, aki a szexi tapogatást tűrve, nagyokat nyelve mered maga elé – az maradjon az ő titka, hogy a döbbenettől, vagy kisfiús zavarában!



A második fordulóban Oláh Gergő a dél-koreai előadó, PSY legsikeresebb számát, a Gangnam Style-t nyomja el, az eredeti klipből közismertté vált ikonikus tánccal tökéletesen hozva az igazi gangnam életérzést. A fergeteges előadás után még jobban elszabadulnak a vágyak: Petra egy vadító, sokat sejtető hófehér fűzőben, csipkeharisnyában idézi meg Christina Aguilerát az Ain’t no other man című slágerrel. Gáspár Laci újfent alig jut szóhoz a fülledt hangulatú playback után és veszélyességi pótlékot követel a produkció stábjától. De az énekesnőnek sikerül-e a közönséget is elbűvölnie, és vajon a Gangnam Style le tudja-e nyomni a formás idomokat és a lenge fehérneműket? Ma este kiderül!



Oláh Gergő és Gubik Petra párbaját március 17-én Nádai Anikó és az Éjjel-Nappal Budapestből ismert Kovács Dóri párosa követi, március 24-én pedig Horváth Éva és ÉNB Lali feszülnek majd egymásnak. Ne hagyja ki az országos tévépremiereket, megéri tavasszal az RTL Spike képernyőjére tapadni!