Gáspár Laci matuzsálem rocksztárrá változott - Fotók

Öreg rocker, nem vén rocker – Gáspár Laci ma este 21:30-kor a Készhelyzet színpadán bizonyítja, hogy könnyűzenei stílusban is képes igazi világsztárrá avanzsálni. Eközben Horváth Kristóf „Szinész Bob" értelmiségi kordzakójában az évszázad legsilányabb ingatlanját értékesíti, ahol a csontvázak a szekrény helyett a fürdőkádban rejtőznek.Újabb fergeteges és fordulatos jelenetekkel állítják Készhelyzetbe a hírességeket a Comedy Central saját gyártású műsorában.A szokásos zűrzavart csak fokozza, hogy − bár Horváth Kristóf „Színész Bob" és Gáspár Laci öltözéke sem árulkodik a szerepükről − előbbi csapnivaló lakást próbál eladni egy szerelmi háromszög közepette, utóbbi őszes hajtincsekkel gazdagodva töpreng azon, vajon öreg rockert vagy időskori önmagát kell eljátszania?A válaszra nem kell sokat várni, kiderül ugyanis, hogy ő a Sunny B. névre hallgató, világklasszis rocksztár, akinek vadiúj számaival kell elkápráztatnia a legjobb producert, hogy álmai platinalemezét megkaparinthassa.

Alapvetően nagyon szeretem az improvizációt, élveztem az egészet, és nem is izgultam miatta, pedig bevallom őszintén, minden fellépésem előtt szoktam

– árulta el kulisszatitkait Gáspár Laci, aki szerint az improvizáció az élet más területein is elengedhetetlen.„Aki jól tud rögtönözni a színpadon, az életben is jó problémamegoldó képességgel rendelkezik, képes több szemszögből és rugalmasan látni a világot" – mesélte a zenész, aki számára nagyon meglepő volt a Készhelyzet szituációja, tekintve, hogy mindenre számított, csak arra nem, hogy itt is énekesként csöppen bele a jelenetbe.A váratlanul rajtoló jelenet ugyan nem fogott ki rajta, de kezdetben igazi fejtörést okozott az előadónak.

Hirtelen kezdődött az egész, az egyik pillanatban még beszélgettünk, a következőben már a jelenet közepében találtam magam. Az elején nehéz volt megérteni, hogy ki is vagyok, főleg, hogy egyáltalán nem gondoltam arra, hogy itt is zenész leszek

– tette hozzá Gáspár Laci, aki megelégszik a színpadon alakított nagyképű, de szerethető rocker alteregójával és nem vágyik a világhírnévre.