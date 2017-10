Gáspár Laci nevét használva nyerészkednek csalók

Kamuszöveggel rövidítik meg a gyanútlan internetezőket

Röviddel azelőtt értesült ő is a hírről, hogy a Bors munkatársa elérte: Gáspár Laci értetlenül és dühösen fogadta ugyanakkor, hogy olyan dolgokat állítanak az ő nevét felhasználva, amelyek egyszerűen sosem hangzottak el sehol – mert nem is igazak.

A sportkocsi igazi, de az oldalon semmi más nem az

„Gáspár Laci színt vallott, hogy miből él valójában LUXUS színvonalon. »Ezt bárki meg tudja csinálni, ebből vettem a sportautómat is«" – közölték öles betűkkel egy honlapon, majd az erről szóló írásban azt állították, Laci kétezer forintot fektetett be egy internetes oldalon, ami naponta huszonötezret fial neki. Állítólag csak meg kell tippelni termékek árát, hogy csökken vagy nő majd, s hamar ráérez az ember, így szinte garantált a siker. A cikkben két linket is elrejtettek, feltehetően oda kattintva jutnak hozzá a hiszékeny emberek kétezreihez. Az X-Faktor mentora minden­esetre azt mondja, jobb, ha senki nem kattint.– Én is csak most láttam. Nagy kamu az egész – kelt ki magából Laci, aki rögtön hozzátette: ügyvédet is megkérdez az ügyben. – Visszaélnek a nevemmel, mindjárt csinálok egy videót és elmondom a rajongóimnak, nehogy pórul járjanak – magyarázta az énekes.