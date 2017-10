Gastro Design Award 2017 - taroltak a vidéki éttermek és szállodák - rengeteg fotó

Vendéglátóipari berendezés és belsőépítészet kategóriában az alábbi zárt vendégtereket díjazták:

Vendéglátóegységek 40 fő alatt

aranyérem: Homoki Lodge / Homoki Lodge - Nature Quest Resort – MórahalomVendéglátóegységek 40 fő felett

aranyérem: Deák St. Kitchen / Adria Palace – Budapest

bronzérem: B!stro Fine / Bistro Fine, este’r partners – Budapest, és Zwack Unicum Füves Bár / Zwack Unicum, este’r partners – Budapest



VENDÉGLÁTÓIPARI BERENDEZÉS ÉS BELSŐÉPÍTÉSZET – NYITOTT VENDÉGTÉR DÍJ

aranyérem: Babérliget Kúria rendezvénypavilon / Babérliget Kúria – Polány

leghangulatosabb kerthelyiség: Fricska Bisztró (Veszprém) / Fricska Bisztró, Somlai Tibor, belsőépítész; Katona Manufaktúra, kivitelezés – Veszprém



NESPRESSO BAR, PUB & CAFÉ (KÁVÉHÁZ, KÁVÉZÓ, PRESSZÓ) BERENDEZÉS ÉS BELSŐÉPÍTÉSZET DÍJ

GoodSpirit Whisky & Cocktail Bar / WhiskyNet – Budapest



EGYÉB VENDÉGTÉR BERENDEZÉS ÉS BELSŐÉPÍTÉSZET (delikátüzlet, cukrászda, étel-ital szakbolt stb.) DÍJ

ezüstérem: Füge bolt és kávézó / UGAR - Barcza Gergely, Csiszár Dalma, Lumoconcept (világítástervezés, lámpák) – Budapest

bronzérem: Kristinus Borbár / Kristinus Borbirtok, Kiss Zsombor, Nero Solutions – Kéthely



GASTRO KATEGÓRIA DESIGN LOGÓ ÉS GRAFIKUS ARCULAT DÍJ

aranyérem: Anjuna Ice Pops / DekoRatio Branding & Design Studio, Mészáros Szani, Beke Ágnes – Budapest

ezüstérem: STAND25 / PLUSDESIGNSTUDIO - Fejes Gergő, belsőépítészeti tervezés, Kalászi Benjamin - grafikai arculat, képregény, képregény illusztráció, Püspöki Apor - designer, Csahók Ibolya, Fejes Gergő - grafikai arculat, logó – Budapest

bronzérem: Calavera Mexikói Étterem és Bár / Központ Bisztró, Cafe Design – Budapest, Sushiroll / DekoRatio Branding & Design Studio, Nagy Zsófia Sebestyén Tamás – Budapest, Urban Betyár Étterem és Élményközpont / DekoRatio Branding & Design Studio, Mészáros Szani, Beke Ágnes, Sebestyén Tamás – Budapest





SZÁLLODA KATEGÓRIA BELSŐÉPÍTÉSZET



JAB SZÁLLODAIPARI BERENDEZÉS ÉS BELSŐÉPÍTÉSZET – TELJES HÁZ DÍJ



aranyérem: Butik Design Rooms – Abádszalók

ezüstérem: Babérliget Kúria – Polány, The Loft Budapest / First Central Loft, Este'r Partners – Budapest

bronzérem: BAMBARA Hotel – Felsőtárkány, Avalon Resort & SPA / Avalon Park – Miskolc



SZÁLLODAIPARI BERENDEZÉS ÉS BELSŐÉPÍTÉSZET – LOBBY DÍJ

W&M Hotel / G&M Design Studio (tervpályázat)

Alsóörs Marina Hotel Lobby / TAAT építész műterem, Nóbik Orsolya és Szilvási Attila – Alóörs



SOLINFO SZÁLLODAIPARI BERENDEZÉS ÉS BELSŐÉPÍTÉSZET – SZOBA

aranyérem: Homoki Lodge Nature Quest Resort – Ruzsa tanya, Mórahalom



SZÁLLODAIPARI BERENDEZÉS ÉS BELSŐÉPÍTÉSZET – SPA & WELLNESS DÍJ

aranyérem: Avalon Resort & SPA, ahol a luxus természetes! Avalon Park



KÜLÖNDÍJAK



Palatinus legszebb fürdőszoba különdíj: Butik Design Rooms

Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) az Év megújult hotele díj: balatonfenyvesi Hubertus Hof Szálloda Balatonfenyves

Solinfo különdíj: Bambara Hotel**** Prémium

Az Év Legdizájnosabb Étterme díj: Deák St. Kitchen

JAB különdíj: Bistro Fine (a Hotel Moments gourmet étterme)

Idén sok-sok győztes a vidéki nevezők közül, éremeső a legnépesebb kategóriában, és pár esetben szigorú, de előremutató ítélet miatt a shortlistesek rövidlistán maradtak – ez dióhéjban az idén negyedszer meghirdetett Gastro Design Award verseny eredménye.A versenyt a Turizmus Trend/Vendég & Hotel, a PPH Media szaklapja rendezte, a versenyre két főkategóriában nevezhettek tradicionális és modern stílusú kisebb-nagyobb éttermek, kávéházak, bárok, bisztrók, sörözők, csárdák és szállodák vendéglátóegységei.A beadott pályaműveket – a díj történetében először – ismert nemzetközi szakemberekből és a hazai szakmédia képviselőiből álló zsűri értékelte, ahol a zsűri elnöke Varró Zoltán, nemzetközileg ismert dizájner, belsőépítész volt. A zsűri tagjai közt Mexikó, Dubai, az Amerikai Egyesült Államok és Franciaország vezető hoteljeinek igazgatói és menedzserei is szerepeltek.A díjátadóra exkluzív környezetben, több mint száz fő részvételével gálavacsora keretében került sor október 9-én, a budai Larus Rendezvényközpontban, ahol sztárfellépőként Danics Dóra szórakoztatta a vendégeket. A shortlist-re került 23 étterem és 10 hotel képviselőin kívül a hazai szállodás- és vendéglátós élet meghatározó alakjai, szállodák, hotelláncok, éttermek tulajdonosai, döntéshozói ültek az asztaloknál a pályázatot beadott designerek, belső építészek körében.A 40 fő alatti vendégtérrel rendelkezők közül döntőbe jutott a Zugfőzde Pálinkamúzeum és a Nature Quest Resort, végül pedig a Nature Quest Resort-Homoki Lodge kapta az aranyérmet.A 40 fő feletti kategóriában megosztott bronz díjban részesült az Este’r partners által tervezett, Bistro Fine és a Zwack Unicum Füves Bár.Idén ezüstérem kiosztására nem került sor, viszont első helyezettként aranyérmet vehetett át a budapesti Ritz-Carlton Hotel étterme, a Deák St. Kitchen. Shortlistes elismerést a 7. kerületi Doblo Wine & Bar kapott.Ugyanebben a kategóriában, a nyitott vendégtérrel rendelkező vendéglátóhelyek közül rövidlistás lett a 4N Gasztronómia pályázata, a STAND25 és aranyérmet ítélt oda a nemzetközi zsűri a polányi Babérliget Kúria nemrégiben átadott, szabadtéri rendezvénypavilonjának, valamint a „Leghangulatosabb kerthelyiség" különdíjával jutalmazta a veszprémi Fricska Bisztró barátságos, emberléptékű külső vendégtereit., viszont egyhangúan ezüstéremmel jutalmazta a Füge bolt és kávézó pályázatát, és bronzérmet ítélt oda a szakmai grémium a Balaton déli partjáról induló, az ország különböző pontjain, különböző rendezvényeken feltűnő mobil Kristinus Borbárnak. Ebben a kategóriában is lett egy különdíjas, méghozzá a Hisztéria Cremeria vihette haza a Megaglass különdíját., ahol a zsűri szigorú volt, és idén nem díjazta éremmel a beadott pályamunkák közül azt a hármat, ami shortlistre került (Goodspirit Whisky &Cocktail Bar, Urban Betyár, Etyeki Kúria webmegjelenései).- shortlist-re került pályamunkák közül többet is.Így idén bronzérmet kapott a Calavera mexikói stílusú étterem grafikusi munkája, valamint a Sushiroll elegánsan letisztult megjelenése és az Urban Betyár Étterem és Élményközpont design megjelenése.Ezüstérmet kapott a Belvárosi Piacon működő, Széll Tamás nevével fémjelzett Stand25 Bisztró grafikai arculatterve, aranyérmet az Anjuna Ice Pops grafikai megjelenése miatt vehetett át a munkával DekoRatio Branding & Design Studio tervezője.két bronzérmes lett idén, egyik a felsőtárkányi Bambara Hotel****prémium, a másik pedig a miskolctapolcai Avalon Resort & Spa.Ezüstérmet a polányi Babérliget Kúriának ítéltek oda és a Loft Budapestnek, e kategória aranyérmese pedig az abádszalóki Butik Design Rooms különleges megjelenése lett., itt shortlistes lett és maradt a W & M Hotel tervkoncepciója, valamint az alsóörsi Marina Hotel közösségi tere.A Solinfo kategóriájában, a szobák megjelenését vizsgálva a zsűri aranyérmet ítélt oda ruzsai Homoki Lodge-nak, spa & wellness kategóriában pedig a miskolctapolcai Avalon Resort & Spa wellnessmegoldása nyert aranyérmet.A Palatinus legszebb fürdőszoba különdíját a Butik Design Rooms vihette haza, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) az Év megújult hotele díját a balatonfenyvesi Hubertus Hof Szálloda felújítási megoldásainak ítélték oda. Solinfo különdíjat a Bambara Hotel**** Prémium kapott.a Deák St. Kitchen nyerte el, a JAB különdíját az éttermek közül az Andrássy úti Hotel Moments gourmet étterme, a Bistro Fine nyerte el.Nem jöhetett volna létre a pazar este a programot támogató partnerek nélkül, akik a díjkiosztó alkalmával be is mutatkoztak egy-egy minikiállítás keretén belül. Így a JAB gyönyörűen bebútorozott enteriőrje, a SOLINFO elegáns topdesign világítástechnikai tárgyai és bútorai, a MEGA-Glass különleges üvegtechnika megoldása, a Palatinus luxus fürdőszoba berendezései voltak láthatóak a vacsora közönsége számára.