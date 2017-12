Gazdag szülei miatt támadják Wossala Rozinát

Rozina anyukája Kánya Kata, édesapja pedig Wossala György világbajnok. Forrás: Bors

Ezért mindent megtesz, hogy megszabaduljon a „gazdag szülők csemetéje" pecsét alól, és lerombolja a róla kialakult képet - írja a Bors Az RTL Klub A konyhafőnök című műsorának első évadában ismerhettük meg Kánya Kata színésznő és Wossala György világ- és Európa- bajnok vitorlázó 33 éves lányát, Rozinát. A női séf a főzőshow következő évadában versenyzőből zsűritaggá nőtte ki magát, és mindeközben éttermet is nyitott a főváros szívében. De hiába a sok munka, sokan mégsem ismerik el képességeit, és csak azt a lányt látják benne, akinek a gazdag szülei mindent a feneke alá tettek.– Nagyon szomorúnak találom, hogy Magyarországon nincs sok többgenerációs siker, nincsenek családi vagyonok. Itthon titkolni és szégyellni kell, ha valakinek elismertek a szülei, pedig szerintem ez igazán nagy büszkeség. Teljesen természetes dolognak tartom, hogyha az embernek van pénze, finanszírozza a gyermeke álmait – kezdte lapunknak Rozina, aki azt is leszögezte, bár szülei mindenben támogatták, amit elért, azt mind a maga erejéből tette.

– Kevesen tudják, de nekem viszonylag nehéz gyerekkorom volt. Sok válást éltem át. Igaz, rengeteget köszönhetek az édesapámnak, nem volt szerves része a gyerekkoromnak, és az étteremhez semmi köze. Tisztelem, felnézek rá, példát mutatott a sikereivel, segített anyagilag is, de a karrierem más olyan embereknek köszönhetők, akik a mentoraimmá váltak, és hittek bennem – árulta el a fiatal üzletasszony, aki szerint nem a pénztől működik jól egy vendéglő.Az RTL Klub felfedezettje elmondta, hogy tizenhat éves kora óta dolgozik. Neki a szakmája a szerelme. Az éttermében kezdi a reggelét és szereti is ott befejezni a napját este. Mindeközben egy 35 fős csapatot irányít. Sőt nemrég újabb üzleteket is beindított.– Mára három üzletet viszek: az éttermet, egy kolbászozót és az idei adventi vásáron egy standot is, ami a legjobb adventi ételek standjának lett választva európai szinten – örvendezett Rozina, aki szeretné, ha az emberek észrevennék, mennyi munka vezetett ahhoz, hogy ­idáig eljutott.