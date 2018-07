Geszti Péter: Fontos, hogy ne pusztán "retro-sztárként" nézzenek az emberre

Geszti Péter évtizedek óta meghatározó képviselője a hazai zenei életnek. Legutóbb a Rapülők visszatérésével aratott óriási sikert, most pedig saját dalával hallat magáról a zenei életben. Miamiba mentem címmel jelent meg új dala, melyről a 103.9 Sláger FM-en mesélt a dalszerző."Semmilyen kötődésem nincs Miamihoz. Engem kevésbé vonzanak, a túlságosan kiépített, turistaparadicsom-jellegű helyek, de persze egy pálmafás, homokos tengerparton jól tudja magát érezni az ember. Ennek a dalnak van egy olyan lüktetése, mint az általam nagyon kedvelt Miami című dalnak. Ezért először elkezdtem Miamiról írni a dalt, majd rájöttem, hogy ne menjünk Miamiba, mert úgysincs rá pénzünk. Marad a valóság, Zamárdi. Így lett a refrén Miamiba mentem…és most itt vagyok Zamárdiban " - mondta Geszti Péter a Sláger Reggelben Pordán Petrának, Abaházi Csabának, Bárdosi Sándornak és Növényi Norbertnek. A kreatív szakember nemcsak a napsütötte amerikai helyszínt említi meg új szerzeményében, hanem a Wellhello formációt is."Nagyon tehetségesnek tartom őket. Szerintem Fluor Tomi az egyik legjobb fiatal szövegíró. Ami jó, az jó, azt el kell ismerni. Szerencsére itthon továbbra is vannak jó zenék, kedvelem, amit ők csinálnak vagy amit a Halott Pénz. Nem igaz, hogy ma nincsenek olyan jó zenék, mint régen, csak ők már egy másik generációnak szólnak" - mondta Geszti, akinek a zene továbbra is meghatározó része az életének. "A zene az állandó. Csak olyat csinálok, amivel együtt tudok élni. Most például egy Best of Geszti koncertsorozatot, amiben nemcsak a régi dalok, de ez az új dal is felcsendül. Többek között ezért is írtam ezt a dalt, hogy ne pusztán „retro-sztárként" nézzenek az emberre" - mondta Geszti Péter.