Gidófalvy maszkban próbál a maszkos Karthagóval

A Karthago együttes billentyűse naponta szúrja magát injekcióval cukorbetegsége miatt, és eltört egy gerinccsigolyája is, így derült ki daganatos betegsége. Megoperálták, ám még ekkor sem lehetett biztos a gyógyulásban: őssejtbeültetésre várt. Most úgy tűnik, hogy a beavatkozás eredményes. A Karthago együttes Facebook-oldalára ugyanis feltettek egy képet, amin látszik, Gidó nemcsak jól van, de már próbál is - írja a borsonline.hu Persze a gyógyulás azért a beültetés után sem azonnali, a csapattagok maszkot húztak, ugyanis ilyenkor annyira legyengítik az immunrendszert, hogy ki ne lökődjenek az idegen sejtek, hogy a legapróbb fertőzés ellen sem tud védekezni.– Kitartó és vidám próbákkal készülünk a Karthagóval a hétvégén induló nagy nyári turnénkra, amely Gyulán, a Pálinkafesztiválon kezdődik, most pénteken. Gidókánk, hál istennek, remekül van, legendás jókedve, optimizmusa, energiája, tudása töretlen, viszont még néhány hétig, az im­munrendszere védelmében egy szájmaszkban kell mászkálnia, és abban is próbált az elmúlt napokban – írta az együttes az oldalán. A fiúk szolidaritásuk jeleként vették fel a zöld maszkot.Gidófalvy a Borsnak elmondta, hogy remekül érzi magát, de bővebben most még nem akart nyilatkozni, türelmet kért.